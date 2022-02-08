Yağmur Sarnıç hakkında bu kez sahtecilik davası! Emre Aşık’ın otelinde sahte faturalar kesmişler!

Emre Aşık ile eski eşi Yağmur Sarnıç arasında sular durulmuyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Emre Aşık'ın şikayeti üzerine Yağmur Aşık hakkında yürütülen bir soruşturmayı daha tamamladı.
Savcılığın iddianamesine göre, Emre Aşık kurup işlettiği oteli hem iş yoğunluğu hem de Sarnıç'ın yoğun talepleri karşısında evli oldukları dönemde işletmesi için Sarnıç'a devretti. Yağmur Sarnıç ise otele yönetici yaptığı Behnam Rafiei P., Meryem A. ve Ozan G. ile birlikte şirket zararına sahte faturalar kesti.
BASKIYLA OTELİ DEVRALDI
Emre Aşık şikayetçi olarak verdiği ifadesinde, Yağmur Sarnıç ile evlendikten sonra Sarnıç'ın kendine ait olan ve ablaları tarafından işletilen otelin işletmeciliğini üstlenmek istediğini, bunu önceleri reddetmesine rağmen ısrarları sonucunda kabul ettiğini dile getirdi. Oteli devrettikten sonra Sarnıç'ın uzun süredir burada çalışanların işine son verdiğini, sonrasında da başarılı giden iş hayatında çeşitli usulsüzlükler nedeniyle sorunlar yaşandığını, otelde hiç kalmayan kişilerin kalmış gibi gösterilerek sahte faturalar düzenlendiğini, bu şekilde şirketin tüm sermayesinin boşaltıldığını anlattı.
Kendisinin bilgisi dışında yapılan ve hukuken hiçbir karşılığı olmayan birçok işleme muhatap olduğunu belirten Aşık, otelin yönetimini tekrar üstlendiğinde şüpheli Meryem A.'da bulunan işyerine ait bilgisayarı istediğini ancak bu şüphelinin bir süre kendisini oyaladığını, daha sonra şirkete ait tüm veriler silinmiş halde Meryem A.'nın eşi tarafından bilgisayarın iade edildiğini aktardı.
BİLİRKİŞİ İNCELEDİ
Savcılığa sahte faturalar ile birlikte bilgisayar harddiskinin değiştirildiğini kanıtlayan bilirkişi raporu sunan Emre Aşık, davacı ve şikayetçi oldu.
Savcılık, daha önce otelin ön muhasebesinde çalışan Gökhan E.'nin tanık olarak bilgisine başvurdu. Gökhan E., oteldeki işine 2018 yılında Emre Aşık'ın teklifi üzerine yeniden başladığını belirterek, tekrar işe başladığında muhasebe kayıtlarında hiçbir veri bulamadığını, Yağmur Sarnıç tarafından yapılan sahte rezervasyonların banka tarafından rücu edilerek talep edildiğini anlattı.
KOLOMBİYA'DAKİ KART BİLGİLERİNİ KULLANDILAR
Savcılık, otelin resepsiyon görevlisi Enes Ç.'nin de bilgisine başvurdu. Enes Ç.'nin anlattıklarına göre, Yağmur Sarnıç'ın yetkili olduğu süreçte otelde konaklayan sayısı çok az olduğu halde, internet üzerinden çok sayıda rezervasyon geliyordu. Otelin oda sayısı 28 olduğu halde 2017 yılının yazına doğru bir saat içinde 250 rezervasyon yapıldı. Kolombiya'dan oteli arayan bir kişi, ülkesinden çıkmadığı halde kredi kartından İstanbul'daki otel adına para çekildiğini söyledi.
RESEPSİYON GÖREVLİSİ ANLATTI
Durumu Behnam Rafiei P.'ye ileten resepsiyon görevlisi, rezervasyonların sahte olabileceğini belirterek, gelen kart numaraları ile çekim yapmak istemediğini söyledi. Şüpheli Behnam Rafiei P. ise ısrarla rezervasyonların sahte olmadığını iddia etti. Diğer şüpheli Meryem A. da "Parayı çekin, bir şey olmaz, sizlik bir durum yok" dedi.
İddiaya göre, Yağmur Sarnıç Ozan G.'yi Kolombiya'ya gönderdikten sonra bu olaylar gerçekleşti. Otelin diğer çalışanları da bu iddiaları doğruladı. Emre Aşık ise Ozan G.'yi Sarnıç'ın manevi babası olarak tanıdığını belirtti. Ancak otelin yönetimini Yağmur Sarnıç'a devrettikten sonra hukuk ve icra mahkemelerinde dosyalarla muhatap olduğunu dile getirdi.
DAVA AÇILDI
Savcılığın iddianamesinde "fikir ve eylem birliği içerisinde hareket eden şüphelilerin üzerine atılı suçları işlemiş oldukları hususunda kamu davası açmaya yeter somut delil elde edildiği" kaydedildi.
Savcılık, Yağmur Sarnıç ile birlikte Behnam Rafiei P., Meryem A. ve Ozan G.'nin "özel belgede sahtecilik", "bilişim sistemindeki verileri bozma, yok etme, erişilmez kılma, sisteme veri yerleştirme ve benzeri hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma" suçlarından cezalandırılmasını talebiyle dava açtı.