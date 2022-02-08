Yağmur Sarnıç hakkında bu kez sahtecilik davası! Emre Aşık’ın otelinde sahte faturalar kesmişler!

Emre Aşık ile eski eşi Yağmur Sarnıç arasında sular durulmuyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Emre Aşık'ın şikayeti üzerine Yağmur Aşık hakkında yürütülen bir soruşturmayı daha tamamladı.

Savcılığın iddianamesine göre, Emre Aşık kurup işlettiği oteli hem iş yoğunluğu hem de Sarnıç'ın yoğun talepleri karşısında evli oldukları dönemde işletmesi için Sarnıç'a devretti. Yağmur Sarnıç ise otele yönetici yaptığı Behnam Rafiei P., Meryem A. ve Ozan G. ile birlikte şirket zararına sahte faturalar kesti.

BASKIYLA OTELİ DEVRALDI

Emre Aşık şikayetçi olarak verdiği ifadesinde, Yağmur Sarnıç ile evlendikten sonra Sarnıç'ın kendine ait olan ve ablaları tarafından işletilen otelin işletmeciliğini üstlenmek istediğini, bunu önceleri reddetmesine rağmen ısrarları sonucunda kabul ettiğini dile getirdi. Oteli devrettikten sonra Sarnıç'ın uzun süredir burada çalışanların işine son verdiğini, sonrasında da başarılı giden iş hayatında çeşitli usulsüzlükler nedeniyle sorunlar yaşandığını, otelde hiç kalmayan kişilerin kalmış gibi gösterilerek sahte faturalar düzenlendiğini, bu şekilde şirketin tüm sermayesinin boşaltıldığını anlattı.

Kendisinin bilgisi dışında yapılan ve hukuken hiçbir karşılığı olmayan birçok işleme muhatap olduğunu belirten Aşık, otelin yönetimini tekrar üstlendiğinde şüpheli Meryem A.'da bulunan işyerine ait bilgisayarı istediğini ancak bu şüphelinin bir süre kendisini oyaladığını, daha sonra şirkete ait tüm veriler silinmiş halde Meryem A.'nın eşi tarafından bilgisayarın iade edildiğini aktardı.