Tuğba Özerk’in avukatından açıklama: Emininiz ki savcılık o iddiayı çürütecek

TUĞBA Özerk
hakkında emniyete "Tosuncuk lakaplı dolandırıcı Mehmet Aydın
'ın paralarını sahibi olduğu şirket üzerinden aklıyor" ihbarı yapılmıştı. GÜNAYDIN
'ın dün manşete taşıdığı haber sonrası Özerk'in avukatı Ekrem Hazinedar
bir açıklama yayınladı.
İhbarı yapan kişi hakkında şikayette bulunulduğu belirtilerek şöyle denildi: "Müvekkilimin bu tarz kirli ilişkilere ihtiyacı olmayacak düzeyde bir sanatçı olduğu toplumca aşikardır. Tuğba Özerk'e kirli iftiralar atan sapkın bir kişiliğin hayal ürününden ibaret senaryosunun savcılık tarafından çürütüleceğine eminiz!"