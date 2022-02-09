Kuruluş Osman’a damga vurdu! Kuruluş Osman’da Osman Bey, ağabeyi ile yüzleşti: Yanmaktan korkan nasıl parlar ağabey?

Gündüz Bey, obanın selameti için ne gerekiyorsa onu yaptığını söyleyerek kendini savunurken, "Kardeşim Konya'nın adaletiyle hüküm gör! Aklan suçlarından…" dedi.

"YANMAKTAN KORKAN NASIL PARLAR AĞABEY!"

Osman Bey'in cevabı ise "Oyunlar iftiralar sarmış o adaletin etrafını! Bundan gayrı tek hüküm pusatımındır. Yanmaktan korkan nasıl parlar ağabey! Bey ne vakit çekinmiş! Süleyman Şah çekindi mi? Atam Ertuğrul Gazi çekindi mi? Yol çetindi! Bilirdin! Ne deyi beni yarı yolda bıraktın?" oldu.

Gündüz Bey ise "Yıkmasınlar deyi Osman! Yakmasınlar deyi! Biri onlardan yana durmasa ne oba kalırdı ne Kayı! Mecburdum!" diyerek kendini savundu.