Alişan-Buse Varol cephesinde son durum:Yüzük çekmecede dostlar devrede

VAROL 'KONUŞMAK İSTEMİYORUM' DEDİ
ALİŞAN
-Buse Varol
çiftinin evliliği üzerinde kara bulutlar dolaşıyor. Kızları Eliz
'in doğum gününü ayrı kutlayan ikilinin boşanma kararı aldığı iddia ediliyordu. Buse Varol önceki gün Etiler
'deki bir AVM'de görüntülendi.
Varol'un parmağında evlilik yüzüğü ya da tektaş olmaması dikkat çekti. Varol, konuyla ilgili sorulara "Konuşmak istemiyorum. Öyle bir şey yok" yanıtını verdi. Bu arada yakın dostlarının ikilinin evliliğini kurtarmak için çabaladığı öğrenildi.
BİZİ BİZE BIRAKIN
ALİŞAN, yaşananlarla ilgili dün bir açıklama yaptı: "Her ailede yaşanabilecek şeyler bunlar. Ne olur artık senaryolar üretmeyin, yorum yapmayın, bizi bize bırakın. Kararı biz verelim."