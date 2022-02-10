Boşanma haberleri sonrası Buse Varol’dan imalı paylaşım! Alişan’a o şarkıyı gönderdi : O deli aşık mazide kaldı...

Buse Varol'un paylaştığı Nilüfer Örer'den 'Mevsim Bahar' şarkısının sözleri oldukça imalı bulundu.

...Bir deli rüzgar esse bir yerlerden

Savurur mu, götürür mü beni bilmem

O deli aşık mazide kaldı artık

Dönecek mi geriye onu bilmem…

Hiç zaman olmaz mı?

Geri gelmez mi?

Savunmasız duygular

Ah o günleri

Bir daha vermez mi?

Acımasız şu yıllar