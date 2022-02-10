Boşanma haberleri sonrası Buse Varol’dan imalı paylaşım! Alişan’a o şarkıyı gönderdi : O deli aşık mazide kaldı...

Son dakika haberleri: Mayıs 2018'de evlenen oyuncu Buse Varol ile şarkıcı Alişan'ın geçen ekim ayından bu yana evliliklerinin üzerinde kara bulutlar dolaşıyor.
Her şey Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş'ı geçtiğimiz temmuz ayında kaybetmesi ile başladı. Kardeş acısı ile sarsılan Alişan teselliyi ailesinde bulmuştu.
Kardeşinin çocuklarına sahip çıkan Alişan uzun bir süre ekranlardan uzak kaldı. Bu süreçte sık sık ortaya atılan ayrılık iddiaları son olarak çiftin kızları Eliz'in doğum gününde patlak verdi.
Alişan'ın oyuncu eşi Buse Varol, kızı Eliz için İstanbul'un en lüks otellerinden birinde doğum günü partisi verirken Alişan ise ailesi ile eşi olmadan kızının 1. yaşını kutlamıştı.
Sosyal medya paylaşımlarının ele verdiği olay sonrası ayrılık iddiaları gündeme gelen çifttin boşanma dilekçelerini verdikleri öğrenilmişti.
Alişan dün yaptığı paylaşımla "Bizi bize bırakın" derken Buse Varol'un boşanma haberlerine ne yanıt vereceği merak konusu olmuştu.
Son olarak Buse Varol'un yaptığı şarkılı paylaşım dikkat çekti. İmalı şarkı sözleri ile eşi Alişan'a seslendiği düşünülen Buse Varol'un yakın çevresi ise güzel oyuncunun boşanmada kararlı olduğunu dile getiriyor. İşte Buse Varol'un imalı paylaşımı...
Buse Varol'un paylaştığı Nilüfer Örer'den 'Mevsim Bahar' şarkısının sözleri oldukça imalı bulundu.
...Bir deli rüzgar esse bir yerlerden
Savurur mu, götürür mü beni bilmem
O deli aşık mazide kaldı artık
Dönecek mi geriye onu bilmem…
Hiç zaman olmaz mı?
Geri gelmez mi?
Savunmasız duygular
Ah o günleri
Bir daha vermez mi?
Acımasız şu yıllar
VAROL 'KONUŞMAK İSTEMİYORUM' DEDİ
Buse Varol önceki gün Etiler'deki bir AVM'de görüntülendi. Varol'un parmağında evlilik yüzüğü ya da tektaş olmaması dikkat çekti. Varol, konuyla ilgili sorulara "Konuşmak istemiyorum. Öyle bir şey yok" yanıtını verdi. Bu arada yakın dostlarının ikilinin evliliğini kurtarmak için çabaladığı öğrenildi.