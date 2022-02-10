Osman Bey tüm oyunları bozdu Büyük savaş başlıyor! ‘Kuruluş Osman’ yine rekor kırdı açık ara zirvede

Kuruluş Osman 81. bölümüyle, Tüm Kişiler'de %12,19 izlenme oranı ve %27,27 izlenme payı, AB'de %11,64 izlenme oranı ve %26,97 izlenme payı 20+ABC1'de %13,13 izlenme oranı ve %27,36 izlenme payı elde ederek tüm kategorilerde birinci sırada yer aldı.

Kuruluş Osman 82. bölüm fragmanı | Video

Osman Bey'in yaraladığı Vezir Alemşah, handa yaptırdığı gizli oda sayesinde kurtulmayı başarırken Geyhatu ve Moğolların Söğüt'e gelişi Osman Bey'in planlarını değiştirmesine neden oldu. Söğüt'te Geyhatu'ya direnen Osman Bey, Vezir Alemşah'ı ele geçiremeyince gizli tünelleri kullanarak Söğüt'ten ayrıldı. Tekfur Nikola, Geyhatu ve Vezir Alemşah'ın kendisine oyun kurduğunu anlayarak çevre tekfurların desteğini aradı. Gündüz Bey, hatunların obaya dönmesine izin verirken; Osman Bey, Geyhatu-Alemşah ittifakına karşı Nikola'yı yanına çekmeyi planladı.