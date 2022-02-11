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Giriş Tarihi: 11.2.2022

Mehmet Gazioğlu’nun eşi Müge Gazioğlu: Kocamı sevgilisi öldürmüş olabilir

DİLEK YAMAN DEMİR DİLEK YAMAN DEMİR
Mehmet Gazioğlu’nun eşi Müge Gazioğlu: Kocamı sevgilisi öldürmüş olabilir

30 Aralık 2020 gecesi Göktürk’teki evinde ölen genç iş insanı Mehmet Gazioğlu’nun eşi Müge Gazioğlu, manken Cansu Ateş’i savcılığa şikayet etti: “Cansu, eşimin sevgilisiydi. O gece yanındaydı. Kocamın ölümünde parmağı olabilir”

KOLLARINDA CAN VERDİ
Gazi Metal Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Gazioğlu, 30 Aralık 2020 gecesi İstanbul Göktürk'teki evinde manken sevgilisi Cansu Ateş'in kollarında can verdi. Ölüme ilişkin Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemeler sürerken, genç iş insanının boşanma aşamasındaki eşi Müge Gazioğlu, savcılığa başvurarak eşinin ölümünden manken sevgilisi Cansu Ateş'in sorumlu olabileceğini iddia etti.



'GEÇMİŞTE DARP OLAYLARI VAR'
MÜGE Gazioğlu, "Cansu ile Mehmet olaydan bir gün önce kavga etmişler. Mehmet, Cansu'yu evden kovmuş. Bu duruma evin hizmetlileri de şahit olmuştur. Buna öfkelenen Cansu, eşime kasten zarar vermiş olabilir. Çünkü Ateş ile eşim arasında daha önce de adli mercilere yansıyan darp olayı yaşandı. Mehmet öldüğünde yanında sadece Cansu vardı. Olayda kusuru olduğunu düşünüyorum" dedi.



'ESKİ ERKEK ARKADAŞIM ÖLDÜ' DEMİŞTİ
Best Model yarışmasına da katılan manken Cansu Ateş, geçen yıl otogarda uyuşturucu madde ile yakalanmış, olayı GÜNAYDIN haber yapmıştı. Ateş, polise verdiği ifadesinde erkek arkadaşının hayatını kaybettiğini, bu yüzden uyuşturucu madde kullandığını söylemişti.

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Mehmet Gazioğlu’nun eşi Müge Gazioğlu: Kocamı sevgilisi öldürmüş olabilir
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