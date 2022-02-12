‘Yalnız Kurt’ yalnız değil! En çok izlenen dizi oldu!

'Yalnız Kurt' üçüncü bölümüyle AB kategorisinde %5,85 reyting ve %13,58 izlenme payı, ABC1 kategorisinde %6,94 reyting ve %14,92 izlenme payı alarak en çok izlenen dizi oldu.

Dizinin üçüncü bölümünde neler oldu;

M.Ö 200

Metehan atın üzerinde, ordusunun başındadır. Elinde ıslıklı ok vardır. Metehan ıslıklı oku gökyüzüne attığı gibi ardından askerleri de oklarını fırlatır, gökyüzünü binlerce ok kaplar. Islıklı okun ve bir ülkenin bağımsızlığı için kendi silahını üretmesinin ne kadar önemli olduğunu dinleriz Davut'tan!

Yalnız Kurt yeni bölüm fragmanı izle: Yalnız Kurt 4. bölüm fragmanı nefes kesti! | Video

Günümüz

Davut Altay'a, babası Yavuz'un geçmişine ve Yıldırım Projesi'ne dair gerçekleri anlatır. Altay artık hedefini ve düşmanlarını tanıyordur.

Doğan, Mira'nın talimatlarını yerine getirmek için araştırmalar yapar ve "Mürted" ismine ulaşır. Fettah Dahhak örgütüne dair çok şey bilen Mürted'i yakalamak için girişimlere başlamıştır, nerde olduğunu tespit eder, Mira'ya söyler gururla, takdir beklemektedir, operasyonu yapıp adamı almaya da hazırdır ama beklemediği bir şey olur. "Yukarıdan" verilen emirle Doğan'ın bulduğu Mürted'i yakalama işi Nizam'a verilir. Doğan bozulmuştur ama bir şey diyemez. Nizam'ın Doğan'a karşı üstünlüğü bir kere daha "yukarıdan" teyit edilmiştir. Doğan sinirlenir.

Viking, Sare'ye ulaşmak için polisi devreye sokar, sorgu odasında gizlice buluşan ikili Yıldırım Projesi, Doğan'ın durumu ve diğer önemli detaylardan konuşurlar. Viking ve Sare konuşurken, Ahmet sorgu odasına bağlı monitörün başında onları izler.

Altay, çocukluğundaki dağ evinin etrafında yolculuk yaparak geçmişteki anılarını hatırlar. Çocukken kırdığı temreni bulur ve çocukluğunda onun için dikilen ağacın kocaman olduğunu görür. Elinde temren, karşısında babasıyla birlikte diktikleri koca ağaç. Altay hem hüzünlü hem de düşüncelidir…

Viking Altay'ın yanına gelip bu işlere burnunu sokmamasını ve Sare'den uzak durmasını söyler fakat Altay bir kere intikam yemini etmiştir, uzaklaşmaya da niyeti yoktur. Altay bilgi için her şeyi göze almaktadır. Bir bahaneyle Doğan'ın evine kadar gider Altay. Planı işlemektedir. Doğan'a hiçbir şey çaktırmaz. Doğan'ın güvenini kazanır. Planladığı bir gecede dövüştüğü kulüpte kalan Altay, bodrum katına inerek mekanda neler döndüğünü öğrenmeye çalışır.

Nizam ve Mira Doğan'ın mekanına gelirler o sırada Nizam'ın adamları Sakarya'da Hilmi'yi (Mürted) yakalamışlardır. Nizam, Mira, Doğan ve Sare Altay'ın dövüşünü izlemektedir. Altay gelen ağır misafirlerin farkındadır ve karşısındakini hemen nakavt eder. Daha sonra cesurca davranıp Nizam'ın adamlarından biriyle dövüşmek ister. Nizam'ın en güvendiği adamını da devirir, bu sırada Sakarya'da operasyonla alınan Hilmi'yi getiren ekibe saldırı olur ve operasyonda sorun çıkar. Nizam iki şekilde yenilmiş ve Doğan'ın keyfi yerine gelmiştir. Bu gece Doğan her şekilde kazanmıştır. Mira ve Nizam Doğan'dan şüphelenseler de net bir şey olmadığı için sinirle mekanı terk ederler. Doğan'ın adamları Hilmi'yi almış Doğan'ın mekanına getirmişlerdir. Altay gece boyunca her şeyi gözlemler olaylara şahit olur. Altay öğrendiği Hilmi Kopanlı bilgisini Davut'a anlatır bunu duyan Davut şaşırır ve gerilir. Davut, Hilmi Kopan'ın (Mürted) kim olduğunu ve Fettah Dahhak'a hizmetlerini yani yaptığı vatan hainliklerini anlatır.

2002

Kudret Paşa'nın "Türkiye NATO'dan ayrılmalıdır" konuşmasından sonra Nizam, Hilmi ve Fettah Dahhak'a yakın, bu konuşmayı desteklemeyen kişiler Amerika'nın çıkarları doğrultusunda yeni planlar yapmaktadır… Aselsan'da mühendis olan ve önemli projelerle ses getiren Volkan Parlar, kaza süsü verilerek Fettah Dahhak'ın adamları tarafından öldürülür.

Günümüz

Viking Polis ekipleriyle beraber Doğan'ın mekanını basar. Doğan, Hilmi'yi bulacaklar diye tedirgindir fakat Viking Hilmi'yi bulamaz. Daha sonra Hilmi'nin hangarda olmadığını öğrenen Doğan çok sinirlenir taşlar tekrar yerinden oynamıştır. Doğan Celal'den şüphelenir ona saldırır feci şekilde dövdükten sonra onu hain ilan ederek silahıyla öldürür.

Hilmi'yi Altay kaçırmıştır. Kaçırdıktan sonra Davut'a teslim etmiştir, Davut bu sürpriz karşısında çok şaşırmıştır. Yıllarca bu anı bekleyen Davut, Mürted adını verdiği Hilmi Kopanlı'dan nasıl intikam alacak? Hilmi, örgüte dair neler anlatacak? Yıldırım Projesi belgeleri nerde?

Bu soruların cevapları 18 Şubat Cuma akşamı dördüncü bölümde atv ekranlarında.