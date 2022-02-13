Allah’ını seven telefonunu bıraksın

Serdar Ortaç
, geçtiğimiz akşam Maslak'ta sahneye çıktı. 'İsmi Lazım Değil' şarkısıyla start verdiği performansında sevilen şarkılarını birbiri ardına sıralayan Ortaç, "Anı yaşamak yerine elinde telefonla profesyonel kameraman gibi çekim yapanlara sinir oluyorum. Allah'ını seven telefonu bıraksın, şu güzel anların tadını çıkarsın'' diyerek tüm misafirlerinden telefonlarını bir kenara bırakıp anın tadını çıkarmalarını istedi. Şarkıda bahsi geçen ismi lazım değillere de iki çift lafının olduğunu söyleyen Ortaç, "Allah'a çok şükür yıkılmadım ayaktayım. Sevenlerim olduğu sürece de beni hiç bir kuvvet yıkamaz'' diyerek eski aşklarına da üstü kapalı bir sitemde bulundu.