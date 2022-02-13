‘Hayatım boyunca çok çalıştım ülkeme faydalı işler yaptım’

Başarılı bir mimar olmanızı sağlayan şeyleri sizden dinleyebilir miyiz
?
Fen ve matematik odaklı yetiştirildim,
Sussex Üniversitesi'nde bilgisayar ilimiyle
başlayıp programcılık ve sistem analistik
okuluna yöneldim. Ardından Londra
'da
Sanat tarihi okumaya gönderildim. Yetiştiğim
ortam kültür mozaiği açısından muazzamdı
ve turizm işletmeciliği alanında olan eşimle
çalışmak ayrı bir disiplin oldu.
Estetik zenginliğiniz nasıl gelişti?
Yeniköy'de bir yalıda büyüdüm. Dolmabahçe
ve Çırağan Sarayı'nın da mimarlarından
Garabet Balyan tarafından tasarlanmış
yegane bir yapıydı.
Annemin babasının
ipek fabrikası vardı ve
meraklı bir koleksiyonerdi;
babamın dedesi
de Osmanlı zamanında
çeşitli Abdülmecit
Nişanlarıyla taltif edilmişti.
Ben İngiliz Lisesi'ne
gittim. Kültür karışımının
içindeydim.
Aile içinde uyulması gereken kurallar var mıydı?
Annem eğitimli,
modern, kültürlü bir
kadındı ama annemden
çocukken yemediğim
azar kalmamıştır. Karnemde
8 getirirsem 'Neden 10 değil?'
derdi. O yüzden ben okul hayatım
boyunca çok çalıştım. İngilizce,
Fransızca, evimizdeki mürebbiyeden
de Almanca öğrendim.
EŞİMLE BİRLİKTE ÇOK ÇALIŞTIK
O yılları özlüyor musunuz?
O zamanları çok güzel anıyorum ama geçmişle
yaşayan biri değilim. Bana göre her
günün farklı güzellikleri var. 30 yaşında
olmak istemem mesela.
Neden?
Çünkü 30'lu yaşlarımda bir sürü zorluk
çektim. 30 yaşındaki gençliğiniz, fiziğiniz
belki iyidir ama çok çabalamam gereken günlerdi.
Sahip olduklarım, aileden intikal ederek
olmadı. Her şeyi kocamla beraber sıfırdan
yaptık. Büyük kayıplarımız da oldu; iki defa
yeni bir yol çizmek zorunda kaldım… Tecrübelerle,
sıkıntılarla doluydu kısacası.
Varlıklı bir ailede büyüdünüz ama buna rağmen her şeyi eşiniz ile birlikte sıfırdan yaptınız öyle mi?
Annemin ve babamın ailesinin imkanlarından
faydalanmadık. Kocamın birikimiyle
başladık. Hatta tekrar sıfırdan başlamamız
gerektiği durumlar da oldu. Tabii ki ailemin
bana verdiği görgü, terbiye, eğitim büyük
şanstı. Ama eşimle çok çalışarak büyük bir
emekle yaptık her şeyi… İyi ki de öyle oldu.
Bu çabalamanın keyfini sürdünüz mü?
Kendi dişinizle tırnağınızla
yaptığınız işin verdiği
keyif başka. Onun verdiği
güven öyle bir şey ki
herhangi bir ortama girdiğinizde
kendinizden
büyük bir emniyetle hareket
edersiniz. İşte bu sizin
mesleğinizdir, mesleğinizle
kazandığınızdır.
Kendinizi şanslı buluyor musunuz?
Evet, çok şanslıyım.
Yetiştirildiğim kültür zenginliği
bütün hayatıma
yansıdı, yoksa tek yönlü
olurdum. Şanslı doğdum ama
sonrasında da hep çabaladığım
bir hayatım oldu. Bu hayatın içinde
büyük emek var. 66 yaşındayım hâlâ
çabalıyorum.
Peki, artık şöyle arkama yaslanıp dinleneceğim, artık işi bırakıyorum demeyi düşündüğünüz oldu mu?
Ben hiçbir şey yapmazsam ölürüm. Alzhemeir
olmadıktan, büyük bir hastalığa yakalanmadıktan,
beklenmedik ruhi bir çöküntü
olmadıkça işimi bırakmam. Allah korusun
tabii ki. Öyle bir şey olursa da yine kafamı
çalıştırmaya çalışacağımı sanıyorum.
Sizi geleneksel ile moderni harmanlayan işler yapmaya iten etkenler nelerdi?
Bilgi Üniversitesi'nde 14 yıl tasarım dersi
verdim. Tasarım dünyasının bugün ihtiyacı
olan yeniliklerin birçoğu geçmişin dünyasının
yeniden keşfinde saklıdır. Türk tekstilleri,
halıları çok kıymetli olmasına rağmen
onlar bile Avrupa'dan geliyordu, Bu toprakların
neden kendi kültürünün zenginlikleri ile
övünmediği beni çok rahatsız ediyordu. Londra'daki
Victor&Albert Müzesi'nde Türk tekstillerini
ve çinisini keşfettim, anneannemin
giydiği elbiselerden tanıdım. Ardından tezimi
halılar üzerine yazmaya karar verdim.
DOHA'DA İLK İNCE İŞÇİLİĞİ BİZ YAPIYORUZ
Şu an hangi projeler üzerinde çalışıyorsunuz?
Londra'da her yıl gerçekleşen
dünyanın en önemli eserlerinin
bir araya toplandığı Uluslararası
Sanat Fuarı MasterPiece London'ın
Vip Room'unu ve 5 yıldır üzerinde
incelikle çalıştığımız Galataport'ta
yolcu salonunu da içeren 4 binadan
oluşan Peninsula Oteli'ni çiziyoruz.
1 yıla kadar biter. Umman'da
3000 metrekareden oluşan ev
yapıyoruz, Ürdün'de projemiz var,
Katar'ın başkenti Doha'da farklı
projeler yapıyoruz.
Katar'da neler yapıyorsunuz?
Doha'nın ilk ince iş yapan insanlarıyız
ve yıllar içinde çeşitli farklı
işler yaptık; Friday Mosque, Golden
Mosque, Sukhar Pasha Restaurant.
Doha'da ayrıca çok farklı Osmanlı
el işçilikleri ile zenginleştirilmiş bir
çadır tasarımı ve inşaat yaptık. Şu
anda Doha Dünya Kupası tanıtımında
yer alacak ikonik yapılardan birinin
cephe çizimlerini ve iç mimari
tasarımı da yapıyoruz.
Bir Türk olarak yurt dışında yaptığınız işlerle bizi en iyi şekilde temsil ediyorsunuz. Bu size nasıl hissettiriyor?
Kültürümüzü bugünün anlayışında
yorumlayarak bir çizgi bırakmaya
çalıştım ve bu topraklarda
yaşayan insanlardan izler taşıyor,
benim milliyetçi anlayışım bu.
CAMİ TASARLAMAK BAMBAŞKA BİR DUYGU
Cami tasarımı yapan ilk kadınsınız. Nasıl bir deneyimdi?
İlk önce korkuttu 'Yapabilir
miyim?' diye ama sonra fark
ettim ki zaten camilerle ilgili
çok şey biliyorum. Cami tasarımı
işi geldiğinde Londra'da
modern sanat dalında ödül
almıştım ve Şakir Ailesi'nin 3
evini yapmıştım. Camiyi tasarlarken
kadın olarak değil modern
bir insan olarak ürktüm.
Çünkü etrafımdaki modern
mimarlar arasında cami tasarlamış
ve inşaatın teslimine
götürmüş hiç kimseyi tanımıyordum.
Manevi olarak bambaşka
bir duygu. O ilk camiden
sonra 12 cami tasarladım ve
Katar'da bazılarının inşaatını
da üstlendik. Eşim çok kıymetli
teologlarla çalışıyordu ve
Kuran-ı Kerim'i ve İslam'ı çok
iyi biliyordu. Ben de aynı kültür
içinde büyümüştüm.
Nasıl bir ortamda büyüdünüz?
Benim anneannem hafızdı,
Kuran-ı Kerim'i çok iyi bilirdi
ve ben Müslümanlığı çok iyi bilerek
büyütüldüm. İbadet olarak
çok ağır çalışmayı seçtim
ve aileme, ülkeme faydalı işler
yaptığımı düşünüyorum.