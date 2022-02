‘Hayatım boyunca çok çalıştım ülkeme faydalı işler yaptım’

Fen ve matematik odaklı yetiştirildim,Sussex Üniversitesi'nde bilgisayar ilimiylebaşlayıp programcılık ve sistem analistikokuluna yöneldim. Ardından Londra 'daSanat tarihi okumaya gönderildim. Yetiştiğimortam kültür mozaiği açısından muazzamdıve turizm işletmeciliği alanında olan eşimleçalışmak ayrı bir disiplin oldu.Yeniköy'de bir yalıda büyüdüm. Dolmabahçeve Çırağan Sarayı'nın da mimarlarındanGarabet Balyan tarafından tasarlanmışyegane bir yapıydı.Annemin babasınınipek fabrikası vardı vemeraklı bir koleksiyonerdi;babamın dedeside Osmanlı zamanındaçeşitli AbdülmecitNişanlarıyla taltif edilmişti.Ben İngiliz Lisesi'negittim. Kültür karışımınıniçindeydim.Annem eğitimli,modern, kültürlü birkadındı ama annemdençocukken yemediğimazar kalmamıştır. Karnemde8 getirirsem 'Neden 10 değil?'derdi. O yüzden ben okul hayatımboyunca çok çalıştım. İngilizce,Fransızca, evimizdeki mürebbiyedende Almanca öğrendim.O zamanları çok güzel anıyorum ama geçmişleyaşayan biri değilim. Bana göre hergünün farklı güzellikleri var. 30 yaşındaolmak istemem mesela.Çünkü 30'lu yaşlarımda bir sürü zorlukçektim. 30 yaşındaki gençliğiniz, fiziğinizbelki iyidir ama çok çabalamam gereken günlerdi.Sahip olduklarım, aileden intikal ederekolmadı. Her şeyi kocamla beraber sıfırdanyaptık. Büyük kayıplarımız da oldu; iki defayeni bir yol çizmek zorunda kaldım… Tecrübelerle,sıkıntılarla doluydu kısacası.Annemin ve babamın ailesinin imkanlarındanfaydalanmadık. Kocamın birikimiylebaşladık. Hatta tekrar sıfırdan başlamamızgerektiği durumlar da oldu. Tabii ki aileminbana verdiği görgü, terbiye, eğitim büyükşanstı. Ama eşimle çok çalışarak büyük biremekle yaptık her şeyi… İyi ki de öyle oldu.Kendi dişinizle tırnağınızlayaptığınız işin verdiğikeyif başka. Onun verdiğigüven öyle bir şey kiherhangi bir ortama girdiğinizdekendinizdenbüyük bir emniyetle hareketedersiniz. İşte bu sizinmesleğinizdir, mesleğinizlekazandığınızdır.Evet, çok şanslıyım.Yetiştirildiğim kültür zenginliğibütün hayatımayansıdı, yoksa tek yönlüolurdum. Şanslı doğdum amasonrasında da hep çabaladığımbir hayatım oldu. Bu hayatın içindebüyük emek var. 66 yaşındayım hâlâçabalıyorum.Ben hiçbir şey yapmazsam ölürüm. Alzhemeirolmadıktan, büyük bir hastalığa yakalanmadıktan,beklenmedik ruhi bir çöküntüolmadıkça işimi bırakmam. Allah korusuntabii ki. Öyle bir şey olursa da yine kafamıçalıştırmaya çalışacağımı sanıyorum.Bilgi Üniversitesi'nde 14 yıl tasarım dersiverdim. Tasarım dünyasının bugün ihtiyacıolan yeniliklerin birçoğu geçmişin dünyasınınyeniden keşfinde saklıdır. Türk tekstilleri,halıları çok kıymetli olmasına rağmenonlar bile Avrupa'dan geliyordu, Bu topraklarınneden kendi kültürünün zenginlikleri ileövünmediği beni çok rahatsız ediyordu. Londra'dakiVictor&Albert Müzesi'nde Türk tekstillerinive çinisini keşfettim, anneannemingiydiği elbiselerden tanıdım. Ardından tezimihalılar üzerine yazmaya karar verdim.Londra'da her yıl gerçekleşendünyanın en önemli eserlerininbir araya toplandığı UluslararasıSanat Fuarı MasterPiece London'ınVip Room'unu ve 5 yıldır üzerindeincelikle çalıştığımız Galataport'tayolcu salonunu da içeren 4 binadanoluşan Peninsula Oteli'ni çiziyoruz.1 yıla kadar biter. Umman'da3000 metrekareden oluşan evyapıyoruz, Ürdün'de projemiz var,Katar'ın başkenti Doha'da farklıprojeler yapıyoruz.Doha'nın ilk ince iş yapan insanlarıyızve yıllar içinde çeşitli farklıişler yaptık; Friday Mosque, GoldenMosque, Sukhar Pasha Restaurant.Doha'da ayrıca çok farklı Osmanlıel işçilikleri ile zenginleştirilmiş birçadır tasarımı ve inşaat yaptık. Şuanda Doha Dünya Kupası tanıtımındayer alacak ikonik yapılardan birinincephe çizimlerini ve iç mimaritasarımı da yapıyoruz.Kültürümüzü bugünün anlayışındayorumlayarak bir çizgi bırakmayaçalıştım ve bu topraklardayaşayan insanlardan izler taşıyor,benim milliyetçi anlayışım bu.İlk önce korkuttu 'Yapabilirmiyim?' diye ama sonra farkettim ki zaten camilerle ilgiliçok şey biliyorum. Cami tasarımıişi geldiğinde Londra'damodern sanat dalında ödülalmıştım ve Şakir Ailesi'nin 3evini yapmıştım. Camiyi tasarlarkenkadın olarak değil modernbir insan olarak ürktüm.Çünkü etrafımdaki modernmimarlar arasında cami tasarlamışve inşaatın tesliminegötürmüş hiç kimseyi tanımıyordum.Manevi olarak bambaşkabir duygu. O ilk camidensonra 12 cami tasarladım veKatar'da bazılarının inşaatınıda üstlendik. Eşim çok kıymetliteologlarla çalışıyordu veKuran-ı Kerim'i ve İslam'ı çokiyi biliyordu. Ben de aynı kültüriçinde büyümüştüm.Benim anneannem hafızdı,Kuran-ı Kerim'i çok iyi bilirdive ben Müslümanlığı çok iyi bilerekbüyütüldüm. İbadet olarakçok ağır çalışmayı seçtimve aileme, ülkeme faydalı işleryaptığımı düşünüyorum.