Allah kimsenin başına böyle bir şey vermesin

Eşi Buse Varol
'la araları açık olan ve boşanacakları iddia edilen Alişan
, önceki akşam Yeşilköy
'de şarkıcı Sevcan Orhan
ile birlikte sahne aldı. Performanslarından önce birlikte basın mensuplarına röportaj veren ikili, samimi açıklamalarıyla dikkat çekti. Yaklaşık on yıldır arkadaş olduklarını ve birlikte yaptıkları televizyon programıyla reytingleri altüst ettiklerini dile getiren Alişan, "Birlikte türkü okuduğumuzda reytingleri altüst ettik. Daha önce bir kez Kıbrıs
'ta sahne almıştık. Bu muhtemelen ikinci sahnemiz. Belki de devamı gelir, kim bilir?'' dedi.
Orhan ise "Bazen birbirimizle düşman gibi konuşuyoruz ama birbirimizi çok seviyoruz. Kalbi kalbim, acısı acımdır. Kardeşimdir, canımdır Alişan" diye konuştu. Alişan özel hayatıyla ilgili sorulara şu yanıtı verdi: "Bana hiç öyle bir şey sormayın. Ben zaten gerekli açıklamayı yaptım. Benim ne yaşadığımı, benim ailemde ve evliliğimde ne yaşadığını kimse bilmiyor. Allah kimsenin de başına böyle bir kayıp vermesin ve kardeş acısıyla sınamasın. O nedenle rica ediyorum özel hayatım hakkında kimse yorum yapmasın. Bir şey olacaksa da zaten olur ve herkes görür" Yaklaşık bir saat konser veren Alişan'ın parmağından alyansını çıkarmadığı gözlerden kaçmadı.