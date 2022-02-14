Son dakika magazin haberleri: Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç çiftinden sevgililer günü sürprizi! Evleniyorlar

Yaklaşık olarak 2 yıldır aşk yaşayan oyuncu Demet Özdemir ile müzisyen ve oyuncu Oğuzhan Koç magazin gündemine bomba gibi düşecek bir karar aldılar.
OĞUZHAN KOÇ VE DEMET ÖZDEMİR'DEN SEVGİLİLER GÜNÜ SÜRPRİZİ
Çift, evlenme kararı alırken, bu haber sevgililer günü sürprizi olarak değerlendirildi. Oğuzhan Koç, sevgilisi Demet Özdemir için sürpriz bir organizasyon hazırladı.
SÜRPRİZ TEKLİFE DEMET ÖZDEMİR 'EVET' CEVABINI VERDİ
Koç, burada Özdemir'e evlenme teklifi ederken, güzel oyuncu da teklife 'evet' cevabını verdi. Organizasyonda Sakiler Grubu sahne alırken, Özdemir'in evet dediği sırada 'Dünyadan Uzak' adlı şarkı çalıyordu.