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Giriş Tarihi: 14.2.2022 21:06 Son Güncelleme: 14.2.2022 21:29

Son dakika magazin haberleri: Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç çiftinden sevgililer günü sürprizi! Evleniyorlar

Son dakika magazin haberleri: Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç çiftinden sevgililer günü sürprizi! Evleniyorlar

Yaklaşık olarak 2 yıldır aşk yaşayan Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç çifti nikah masasına oturmaya hazırlanıyor. Sevgililer gününde sevgilisine sürpriz bir teklif yapan Oğuz Koç, Demet Özdemir'den 'evet' yanıtı aldı. İkilinin yakın bir zamanda nikah masasına oturması bekleniyor.

Yaklaşık olarak 2 yıldır aşk yaşayan oyuncu Demet Özdemir ile müzisyen ve oyuncu Oğuzhan Koç magazin gündemine bomba gibi düşecek bir karar aldılar.

OĞUZHAN KOÇ VE DEMET ÖZDEMİR'DEN SEVGİLİLER GÜNÜ SÜRPRİZİ

Çift, evlenme kararı alırken, bu haber sevgililer günü sürprizi olarak değerlendirildi. Oğuzhan Koç, sevgilisi Demet Özdemir için sürpriz bir organizasyon hazırladı.

SÜRPRİZ TEKLİFE DEMET ÖZDEMİR 'EVET' CEVABINI VERDİ

Koç, burada Özdemir'e evlenme teklifi ederken, güzel oyuncu da teklife 'evet' cevabını verdi. Organizasyonda Sakiler Grubu sahne alırken, Özdemir'in evet dediği sırada 'Dünyadan Uzak' adlı şarkı çalıyordu.

Sürpriz bir şekilde evlenme kararı alan ikilinin bu yaz dünya evine girmesi bekleniyor.

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Son dakika magazin haberleri: Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç çiftinden sevgililer günü sürprizi! Evleniyorlar
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