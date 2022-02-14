Yalnız Kurt’a damga vurdu! İşte ’M.Ö. 209’ tarihinin sırrı!

"O silah; Metehan'ın icat ettiği, hedeften şaşmayan, uzun menzilli ıslıklı oktu! Bu ok sayesinde 10 bin askerle 100 bin kişilik Çin ordusunu dize getirdi. Büyük bir imparatorluk kurdu. Kimse o devlete göz dikemedi, söz geçiremedi!"

Yalnız Kurt yeni bölüm fragmanı izle: Yalnız Kurt 4. bölüm fragmanı nefes kesti! | Video