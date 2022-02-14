Yalnız Kurt’a damga vurdu! İşte ’M.Ö. 209’ tarihinin sırrı!

Atv'nin yeni dizisi Yalnız Kurt'un üçüncü bölümüne "Eğer bir devlet kendi silahını kendisi yapamıyorsa, ordusu muzaffer olamaz, bağımsızlığını koruyamaz' sözü damga vurdu.
Oğuz Kağan Destanı hatırlatılarak şöyle denildi: "Destanda anlatılan Oğuz, Metehan'dır. Türk ordusu M.Ö. 209 yılında Metehan tahta oturduğu zaman kurulmuştur." Ardından ilginç bir detay aktarıldı:
"Bugün Türk Kara Kuvvetleri Komutanlığı logosunun altına yazan tarih, Metehan'ın ordusunu kurduğu tarihtir. Metehan tüm Türk boylarını tek bir devlet altında topladı. Peki gücünü nereden alıyordu? Kendi silahından!"
"O silah; Metehan'ın icat ettiği, hedeften şaşmayan, uzun menzilli ıslıklı oktu! Bu ok sayesinde 10 bin askerle 100 bin kişilik Çin ordusunu dize getirdi. Büyük bir imparatorluk kurdu. Kimse o devlete göz dikemedi, söz geçiremedi!"
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