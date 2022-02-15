Destan’a damga vurdu! Destan’da Temur kardeşi Batuga’nın sırrını böyle öğrendi!

ATV'nin sevilen, ekran yolculuğunu zirvede sürdüren ve ilgiyle izlenen dizisi Destan, bu hafta yine izleyicileri kendisine hayran bıraktı. 'Destan', ATV ekranındaki on birinci bölümüyle seyirciyi ekrana kilitledi ve sürpriz gelişmeleriyle nefes kesti.

GÖZÜNÜ MAĞARADA AÇTI!



'Destan'ın on birinci bölümünde, ölümden son anda kurtulan Batuga ve Akkız alevler arasında bayıldıktan sonra gözünü bir mağara açtı. Batuga ve Akkız nasıl kurtulduklarını ve buraya nasıl geldiklerini anlamaya çalışırken Temur'un bir anda ortaya çıkışı Batuga'nın sırrını ele vermesine neden oldu.