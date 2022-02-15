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Giriş Tarihi: 15.2.2022 14:51 Son Güncelleme: 15.2.2022 15:02

Hülya Avşar'ın Sevgililer Günü paylaşımına kızı Zehra Çilingiroğlu damga vurdu! Babasının izinde...

Hülya Avşar’ın Sevgililer Günü paylaşımına kızı Zehra Çilingiroğlu damga vurdu! Babasının izinde...

Her yaptığı, her söylediği, her giydiği olay olan ünlü isimlerden Hülya Avşar son olarak derin yırtmaçlı sahne kıyafeti ile gündem olmuştu. Hülya Avşar şimdi de Sevgililer Günü paylaşımı ile adından söz ettirmeyi başardı. Uzun bir süredir gönlü boş olan Hülya Avşar'ın Sevgililer Günü'nde eski eşi Kaya Çilingiroğlu'nun pozlarını paylaşması gündeme bomba gibi düştü. Hülya Avşar'ın paylaşımında dikkat çeken bir başka isimde kızı Zehra Çilingiroğlu oldu. Anne ve babası gibi spora düşkün olan Zehra Çilingiroğlu özellikle golf ile ilgileniyor. İşte babasının izinden giden Zehra Çilingiroğlu'nun güzelliğiyle damga vurduğu o paylaşımlar...

Attığı her adımla adından söz ettiren ünlü şarkıcı ve oyuncu Hülya Avşar, son olarak derin dekolte ve yırtmaçlı sahne elbisesiyle gündem olmuştu.

Sahne kostümüyle çok konuşulan Hülya Avşar, şimdi ise Sevgililer Günü paylaşımıyla adından söz ettirdi.

Uzun bir süredir gönlü boş olan Hülya Avşar'ın Sevgililer Günü'nde eski eşi Kaya Çilingiroğlu'nun pozlarını paylaşması gündeme bomba gibi düştü.

Ünlü şarkıcı, kısa sürede binlerce beğeni alan paylaşımın altına ise "Sevgililer Günü Golf Turnuvası" notunu ekledi. Hülya Avşar'ın paylaşımında dikkat çeken bir başka isimde kızı Zehra Çilingiroğlu oldu.

Anne ve babası gibi spora düşkün olan Zehra Çilingiroğlu özellikle golf ile ilgileniyor. Güzelliğiyle dikkat çeken Zehra Çilingiroğlu'nun oldukça zayıfladığı da görüldü.

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Hülya Avşar'ın Sevgililer Günü paylaşımına kızı Zehra Çilingiroğlu damga vurdu! Babasının izinde...
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