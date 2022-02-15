Ozan Güven ve Deniz Bulutsuz davasında flaş gelişme!

ŞOFÖR DİNLENDİ



Hasan Doğan,''17 yıldır Ozan beyle birlikte çalışıyorum. O gün yemek programı vardı ikisini mekana bıraktım. Ozan bey ayrılmamı istemedi işlerimi hallettim ve Ozan beyin çağrısıyla onları restorandan aldım. Yanlarında Deniz hanımın arkadaşını vardı onu eve bıraktık. Yakınlarda olan Ramazan beyin çay daveti üzerine oraya gidildi. Hep beraber oturduk konuşmanın bir yerinde Ramaza bey, Deniz hanıma nasıl tanıştıklarını sordu. Deniz hanım ''Bitmemiş bir ilişkim vardı'' diye söze başlayınca konuşmanın devamında Ozan bey bir şey söyledi. Konu kapandı herkesin keyfi yerindeydi sonradan bir tartışma olmadı. Kendilerini gece eve bıraktım. Kendi evime döndüm saat 03.00 gibi Murat bey beni arayıp "Ozan bey seni çağırıyor Deniz hanımı görmeni istiyor" dedi. Ardından Ozanbey aradı yola çıktım. 03.40 gibi Deniz hanım sokaktaydı araca bindi sürekli ''Ben bişey yapmadım, Ramazan'ı ve Kamil'i ara Ozan yaralı'' dedi bende aradım. Ozan bey yaralı deyince tekrar eve döndüm alt sokağa aracı park ettim.