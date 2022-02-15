Ozan Güven ve Deniz Bulutsuz davasında flaş gelişme!

Ozan Güven'in kendisini darp ettiğini öne süren Deniz Bulutsuz, mahkemeye giderek şikayetçi olmuştu. Ozan Güven hakkında 13.5 yıla kadar hapis istemi ile dava açılırken, Güven'in şikayetçi olması sonrası Bulutsuz hakkında da 1 yıla kadar hapis istemi ile dava açılmıştı.İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılan davanın bugün görülen duruşmasına Deniz Bulutsuz, avukatlarıyla birlikte katıldı. Ozan Güven ise duruşmaya katılmadı. Ozan Güven'in şoförü Hasan Doğan tanık olarak mahkeme huzurunda dinlendi.
ŞOFÖR DİNLENDİ
Hasan Doğan,''17 yıldır Ozan beyle birlikte çalışıyorum. O gün yemek programı vardı ikisini mekana bıraktım. Ozan bey ayrılmamı istemedi işlerimi hallettim ve Ozan beyin çağrısıyla onları restorandan aldım. Yanlarında Deniz hanımın arkadaşını vardı onu eve bıraktık. Yakınlarda olan Ramazan beyin çay daveti üzerine oraya gidildi. Hep beraber oturduk konuşmanın bir yerinde Ramaza bey, Deniz hanıma nasıl tanıştıklarını sordu. Deniz hanım ''Bitmemiş bir ilişkim vardı'' diye söze başlayınca konuşmanın devamında Ozan bey bir şey söyledi. Konu kapandı herkesin keyfi yerindeydi sonradan bir tartışma olmadı. Kendilerini gece eve bıraktım. Kendi evime döndüm saat 03.00 gibi Murat bey beni arayıp "Ozan bey seni çağırıyor Deniz hanımı görmeni istiyor" dedi. Ardından Ozanbey aradı yola çıktım. 03.40 gibi Deniz hanım sokaktaydı araca bindi sürekli ''Ben bişey yapmadım, Ramazan'ı ve Kamil'i ara Ozan yaralı'' dedi bende aradım. Ozan bey yaralı deyince tekrar eve döndüm alt sokağa aracı park ettim.
OĞLU YAN EVDEYMİŞ
Deniz hanıma araçta beklemesini söyledim. Ozan beye seslendim merdivenden indi ayaklarının altında cam kesikleri ellerinde çizikler şakasında kızarıklık vardı. Hastaneye götürmek istedim kabul etmedi ''Deniz'i istediği yere götür'' dedi. Evde olay tarihinde 16 yaşlarında olan çocuğu A.G. vardı. Aynı ev değil bahçede ayrı müştemilat şeklindeki konutta kendi düzeni var gürültü olduğu takdirde duyabilir. Evden çıkıp araca araca gittim Deniz hanım eşyalarını istedi onları aldım tekrardan araca döndüm. Benzinciden su aldım devam ettik arkadaşının evine bıraktım. 06.00 gibi Deniz hanım aradı Ozan beyi sordu bende evinde dedim '' dedi.
''NE HALDEYDİM?''
Tanık ifadesine karşılık olarak Deniz Bulutsuz, ''O gece bulduğunuzda ne haldeydim?'' diyerek sordu. Şoför Hasan Doğan, ''Çenesinde kanlı bant vardı. Ozan beyin yapıştırdığım söyledi. Ayağında ayakkabı var mı bilmiyorum arka koltuğa oturdu görmedim'' cevabını verdi.
''DUYMASI İMKANSIZ''
Deniz Bulutsuz, ''Ozan Güven'in oğlu A.G.'nin evin yanında bulunan 10 metre uzaklıkta bahçe içerisinde yer alan müştemilat tarzı ayrı bir konutta kalıyordu. Kendisi uyurken müştemilatı tamamen kaplayan kepenk indirirdi. O sebeple duyması imkansızdır. '' diyerek karşılık verdi.
''BU BİR ARBEDE DEĞİL''
Mahkeme, Deniz Bulutsuz'un iki tanığının davanın seyrine etki etmeyeceği sebebiyle dinlenmemesine, Bulutsuz'un çenesindeki iz için raporun beklenmesine, Adli Tıp Kurumundan kati rapor alınması için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. Son kez söz alan Deniz Bulutsuz, '' Karşı taraf devamlı arbede yaşandığını söylüyor. Arbede iki insanın arasında geçer, burada yaşana öyle bir şey değil. Benim raporum ve karşı tarafın raporu ortada. Bu bir arbede değil.'' dedi.