Son dakika: Feyza Aktan’ı darp ettiği iddia edilen Özcan Deniz’in davasında flaş gelişme!

Ünlü oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz, Feyza Aktan ile 2018 yılında nikâh masasına oturmuştu. Özcan Deniz, 2019 yılında "evlilik birliğinin temelinden sarsılması" nedeniyle çekişmeli boşanma davası açmıştı. Eşinin ailesine ve çocuğuna gereken özeni göstermediğini ve ilgisiz davrandığını öne sürmüştü.
'ŞİDDETE MARUZ KALDIM'
Çift, 2 yıl önce anlaşmalı olarak boşanmıştı. Feyza Aktan, geçtiğimiz yıl fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kaldığını iddia ederek eski eşi oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz hakkında, "zincirleme şekilde kasten yaralama", "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma", "hakaret" ve "tehdit" suçlarından, ağabeyi Ercan Deniz hakkında da, "konut dokunulmazlığının ihlali", "zincirleme şekilde yaralama", "tehdit", "hakaret" ve "devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçlarından şikayetçi olmuştu.
YARALAMA SUÇUNDAN YARGILANIYOR
Feyza Aktan'ın şikayetinin sonrasında savcılık yürütülen soruşturmayı tamamlamıştı. Savcılık, Özcan Deniz hakkında Feyza Aktan'ı yaralama suçundan 6 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açmıştı.Özcan Deniz hakim karşısında savunmasını gerçekleştirmişti.
Özcan Deniz, "Daha önce savcılıkta savunmamı yapmıştım aynı şekilde tekrar ediyorum. Şiddet iddialarını reddediyorum. Müşteki ile boşanma sürecinde olduğumuz için bu iddiaların başka bir amacı olduğunu ortaya koyuyor. Aramızda velayet davası vardır. Beni zor duruma düşürmek için bu iddialarda bulunuyor. " demişti.
ALMANYA'DAKİ OLAYI ANLATMIŞTI
Feyza Aktan mahkeme huzurunda ifadesinde, ''Almanya'ya tatile gitmiştik. Özcan'ın telefonundaki mesajları gördüm ve ellerim ayaklarım titremeye başladı. Kuzey'le birlikte odaya çıktım ve yengesini arayarak akıl danıştım. Bizi kapıdan dinliyormuş içeri girdi ve Kuzey'i aldı. Beni odaya kilitledi iki üç saat kadar. Özcan, balkonda abisiyle birlikte konuşurken boşanma davası açacağını söylüyordu. Bende 'Erkeksen o mesajları silmezsin' dedim. Odaya geldi ve erkek mi görmek istiyorsun diyerek tokat attı yere düştüm. Balkona kaçtım elindeki sigarayı üzerimde söndürmekle tehdit etti. Sonra odayı terk etti." demişti.
FEYZA AKTAN'IN ANNESİ TANIKLIK YAPTI
Bugün İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam eden yargılamada tarafların avukatları ve Özcan Deniz'in ağabeyi Ercan Deniz katılım sağladı. Tanık olarak Feyza Aktan'ın annesi Fatma Aktan dinlendi. Anne Aktan, '' Muğla'da yaşanan olayda oradaydım. Bebek daha bir buçuk aylıktı. 10 günlük bir tatildi. Özcan hep gergin ve asabiydi bir farklılık vardı. Arkadaşları gelince mutluydu ama bizimle değildi. Özcan ve Feyza tartışınca İstanbul'a dönme kararı alındı.
Eşyaları toparladım arabaya yerleştirecektim. Şiddetli bağırma sesleri duydum. Özcan bağırıp tehdit ediyor, kızım çığlık atıyordu. Eve koştum Özcan kucağında Kuzey ile aşağı iniyordu. Kızımı arıyordum ''Feyza neredesin'' dedim kendisini banyoya kilitlemiş. Onu ikna etmeye çalıştım. Aklım aynı zamanda babasıyla aşağı inen kuzeydeydi. Kızımı ikna ettim ve dışarı çıktı. Sürekli ağlayarak ''Anne beni kapıya sıkıştırdı kafama yumruk attı, tekme attı '' dedi. Saçı başı dağılmış ve yüzü kızarmıştı. Özcan'a sorduğumda inkar etti. '' diyerek ifadesini sonlandırdı.
FEYZA VE ANNESİ ARASINDA TARTIŞMA YAŞANDI
Özcan Deniz'in tanığı olarak mahkemede bulunan Neptün Altun dinlendi. Altun,''Göcek'teki olayda beraber tatil yapıyorduk. O gün ki tartışma konusu Feyza ile annesi arasındaydı. Özcan ve Feyza tartışmadı. Sebebini bilmiyorum. Tartışma çok büyük olmadığı için müdahale etmedik. Feyza banyoya girdikten sonra bağırıyordu. '' dedi. Mahkeme mütalaanın hazırlanması için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.