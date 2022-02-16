ATV’nin yepyeni dizisi Hakim’in ilk tanıtımı yayınlandı! İşte Hakim’in tanıtımından ilk görüntüler!

ADALET Mİ, EVLAT MI?



UZUN süredir hazırlıkları yapılan Hakim, etkileyici hikayesinin yanı sıra güçlü oyuncu kadrosuyla da adından söz ettirecek. Dizi yıllar boyu adaleti sağlamak için çalışan bir adamın, oğlunun bir suça karışmasının ardından, onu koruyabilmek için verdiği kararı ve düştüğü zor durumu anlatıyor.