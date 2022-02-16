Diziseverlerin merakla izlediği Your Honor'ın Türkiye uyarlaması geliyor! Hakim adıyla çekilecek dizinin, uzun süredir hangi kanalda yayınlanacağı merak konusuydu. Hakim artık ATV ekranlarında yayınlanacak!
ATV EKRANLARINA YAYINLANACAK!
ATV, 'Hakim' adlı yepyeni bir diziyle izleyicilerin yine beğenisini kazanacak. Yakın zamanda ATV ekranlarında olması planlanan 'Hakim', Emmy ödüllü Bryan Cranston'ın başrolünde olduğu Your Honor'ın Türkiye versiyonu olacak.
HAKİM'İN İLK TANITIMI BUGÜN EKRANLARA GELDİ
Dizinin başrolünü ise usta oyuncu Erdal Beşikçioğlu üstleniyor. Dizinin ilk tanıtımı bugün ekranlara geldi.
ATV'nin yepyeni dizisi Hakim'in ilk tanıtımı yayınlandı! İşte Hakim'in tanıtımından ilk görüntüler! | Video
TANITIM İZLEYİCİLERİ HEYECANLANDIRDI
Dizinin ilk tanıtımdan gelen kareler, izleyicileri heyecanlandırdı.
ADALET Mİ, EVLAT MI?
UZUN süredir hazırlıkları yapılan Hakim, etkileyici hikayesinin yanı sıra güçlü oyuncu kadrosuyla da adından söz ettirecek. Dizi yıllar boyu adaleti sağlamak için çalışan bir adamın, oğlunun bir suça karışmasının ardından, onu koruyabilmek için verdiği kararı ve düştüğü zor durumu anlatıyor.