Haberler Günaydın Haberleri ATV'nin yepyeni dizisi Hakim'in ilk tanıtımı yayınlandı! İşte Hakim'in tanıtımından ilk görüntüler!
Giriş Tarihi: 16.2.2022 22:26 Son Güncelleme: 16.2.2022 22:52

ATV'nin yepyeni dizisi Hakim'in ilk tanıtımı yayınlandı! İşte Hakim'in tanıtımından ilk görüntüler!

ATV’nin yepyeni dizisi Hakim’in ilk tanıtımı yayınlandı! İşte Hakim’in tanıtımından ilk görüntüler!

ATV ‘Hakim’ adlı yepyeni bir dizi ile izleyicileri büyülemeye hazırlanıyor. Yakında ATV ekranlarında olması planlanan ‘Hakim’, Emmy ödüllü Bryan Cranston'ın başrolünde olduğu Your Honor'ın Türkiye versiyonu olacak. Dizinin başrolünü usta oyuncu Erdal Beşikçioğlu üstleniyor. Hakim dizisinin ilk tanıtımı ise bugün yayınlandı. İşte pek yakında ekranlara gelecek diziden ilk görüntüler!

Diziseverlerin merakla izlediği Your Honor'ın Türkiye uyarlaması geliyor! Hakim adıyla çekilecek dizinin, uzun süredir hangi kanalda yayınlanacağı merak konusuydu. Hakim artık ATV ekranlarında yayınlanacak!

ATV EKRANLARINA YAYINLANACAK!

ATV, 'Hakim' adlı yepyeni bir diziyle izleyicilerin yine beğenisini kazanacak. Yakın zamanda ATV ekranlarında olması planlanan 'Hakim', Emmy ödüllü Bryan Cranston'ın başrolünde olduğu Your Honor'ın Türkiye versiyonu olacak.

HAKİM'İN İLK TANITIMI BUGÜN EKRANLARA GELDİ

Dizinin başrolünü ise usta oyuncu Erdal Beşikçioğlu üstleniyor. Dizinin ilk tanıtımı bugün ekranlara geldi.

ATV'nin yepyeni dizisi Hakim'in ilk tanıtımı yayınlandı! İşte Hakim'in tanıtımından ilk görüntüler! | Video

TANITIM İZLEYİCİLERİ HEYECANLANDIRDI

Dizinin ilk tanıtımdan gelen kareler, izleyicileri heyecanlandırdı.

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ADALET Mİ, EVLAT MI?

UZUN süredir hazırlıkları yapılan Hakim, etkileyici hikayesinin yanı sıra güçlü oyuncu kadrosuyla da adından söz ettirecek. Dizi yıllar boyu adaleti sağlamak için çalışan bir adamın, oğlunun bir suça karışmasının ardından, onu koruyabilmek için verdiği kararı ve düştüğü zor durumu anlatıyor.

Dap Şimdi de Borsaya Geliyor
Dap Şimdi de Borsaya Geliyor
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ATV'nin yepyeni dizisi Hakim'in ilk tanıtımı yayınlandı! İşte Hakim'in tanıtımından ilk görüntüler!
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