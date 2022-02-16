‘Beni darp etti Özer’den boşanacağım’

Bir dönem Fenerbahçe
, Trabzonspor
ve Bursaspor
'da top koşturan Özer Hurmacı
, Eylül'de 6 yıllık eşi ve 3 çocuğunun annesi Mihriban Hurmacı
'ya 'Astroloji haritasına baktırıp onu aldattığımı söylüyor' iddiasında bulunarak boşanma davası açmıştı. Mihriban Hurmacı, karşı boşanma davası açarak 30 milyon lira tazminat ile üç çocuğu için toplam 75 bin TL iştirak nafakası talep etmişti. Mahkeme, toplamda 52 bin TL nafaka ödenmesine karar vermişti.
MAHKEMEYE BAŞVURDU
Karşılıklı davalar açıldıktan sonra çift, şaşırtan bir kararla barıştıklarını duyurdu. Mihriban Hurmacı, "Mutluluğumuzda gözü olanın gözü çıksın. Seni seviyorum Özer" paylaşımında bulunmuştu. Ancak mutlulukları uzun sürmedi, barışmanın birinci ayında Mihriban Hurmacı, Özer Hurmacı tarafından darp edildiğini açıkladı. Tekrar İstanbul Aile Mahkemesi
'ne başvuran Mihriban Hurmacı, eşine ikinci kez boşanma davası açtı. Hurmacı, aynı zamanda Aile Mallarının Korunması
davası da açtı.
'ALDATILMAYA KESINLIKLE GÖZ YUMAMAM'
YAŞADIĞI korku dolu anları anlatan Mihriban Hurmacı, "İçime bir şüphe doğdu. Telefonu aldım, baktım. Kadınlarla mesajlaşmaları vardı. Onu sormak için yanına gittim, sinirlendi. Beni odaya çekip darp etti. Bu duruma çocuklar da şahit oldu. Polise gidip şikayetçi olup rapor aldım. Özer'i gözaltına aldılar. Aldatılmaya göz yummayacağım. Özer'den boşanacağım."