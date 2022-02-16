Doktorun mesajı Ayşecan Tatari’yi şoke etti! Küçük kızının hasta gizliliği ihlal edildi

Çocuklar Duymasın'da canlandırdığı 'Duygu' karakteri ile tanınan oyuncu Ayşecan Tatari, Instagram hesabından yaptığı paylaşım ile bir doktorun hasta gizliliğini ihlal ettiğini aktardı.
DOKTOR MESAJI YANLIŞLIKLA AYŞECAN TATARİYE'YE GÖNDERDİ
Küçük kızını göz tedavisi için bir hastaneye götüren Ayşecan Tatari Instagram'dan gelen mesajla adeta şoke oldu. Kızını muayene eden doktor, Ayşecan Tatari'nin kızıyla ilgili 'Ay ömrümü yedi bu çocuk bugün benim. Aşırı sinir oldum' ifadesini içeren mesajı yanlışlıkla Ayşecan Tatari'ye gönderdi.
"YAPACAĞI DEDİKODUYU BANA ATMIŞ"
Bu mesajı Instagram hesabından ifşa eden oyuncu, "Size de iyi akşamlar aslı hanım. Bakın, bu hanımefendi bugün Müjgan'ın göz ölçümünü yaptı. 1,5 yaşındaki kızım, daha önce hiç görmediği aletler karşısında korkup ağladı. Sonra da o günkü 'hasta'sıyla ilgili yapacağı dedikoduyu bana atmış yanlışlıklar. Nasıl?" ifadelerini kullandı.
"HASTAYKEN YAPTIKLARIMIZA DİKKAT Mİ ETMELİYİZ?"
Açıklamalarına devam eden Tatari, "Buradan şunu çıkarabilir miyiz? Hasta gizliliği aslında çiğnenebilen bir haktır ve hastayken yaptıklarımıza dikkat mi etmeliyiz?" dedi.
Öte yandan Ayşecan Tatari, paylaşımından hemen hastane yetkililerinin kendisiyle iletişime geçtiğini belirtti ve sürecin onlar tarafından da takip edildiğini bildirdi.