Haberler Günaydın Haberleri Mihriban Hurmacı darp edildiği iddiasıyla eşi Özer Hurmacı’ya ikinci kez boşanma davası açtı!
Giriş Tarihi: 16.2.2022 09:04 Son Güncelleme: 16.2.2022 09:04

Mihriban Hurmacı darp edildiği iddiasıyla eşi Özer Hurmacı’ya ikinci kez boşanma davası açtı!

DENİZ YUSUFOĞLU DENİZ YUSUFOĞLU
Mihriban Hurmacı darp edildiği iddiasıyla eşi Özer Hurmacı’ya ikinci kez boşanma davası açtı!

Özerf Hurmacı ile Muhriban Hurmacı çifti birbirlerine boşanma davası açtıktan sonra şaşırtan bir karar alıp barışmıştı. Ancak mutlulukları kısa sürdü. Mihriban Hurmacı, darp edildiği iddiasıyla eşi Özer Hurmacı'ya tekrar boşanma davası açtı

Bir dönem Fenerbahçe, Trabzonspor ve Bursaspor'da top koşturan Özer Hurmacı, Eylül'de 6 yıllık eşi ve 3 çocuğunun annesi Mihriban Hurmacı'ya 'Astroloji haritasına baktırıp onu aldattığımı söylüyor' iddiasında bulunarak boşanma davası açmıştı. Mihriban Hurmacı, karşı boşanma davası açarak 30 milyon lira tazminat ile üç çocuğu için toplam 75 bin TL iştirak nafakası talep etmişti. Mahkeme, toplamda 52 bin TL nafaka ödenmesine karar vermişti.

MAHKEMEYE BAŞVURDU
Karşılıklı davalar açıldıktan sonra çift, şaşırtan bir kararla barıştıklarını duyurdu. Mihriban Hurmacı, "Mutluluğumuzda gözü olanın gözü çıksın. Seni seviyorum Özer" paylaşımında bulunmuştu. Ancak mutlulukları uzun sürmedi, barışmanın birinci ayında Mihriban Hurmacı, Özer Hurmacı tarafından darp edildiğini açıkladı. Tekrar İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvuran Mihriban Hurmacı, eşine ikinci kez boşanma davası açtı. Hurmacı, aynı zamanda Aile Mallarının Korunması davası da açtı.

'ALDATILMAYA KESINLIKLE GÖZ YUMAMAM'
YAŞADIĞI korku dolu anları anlatan Mihriban Hurmacı, "İçime bir şüphe doğdu. Telefonu aldım, baktım. Kadınlarla mesajlaşmaları vardı. Onu sormak için yanına gittim, sinirlendi. Beni odaya çekip darp etti. Bu duruma çocuklar da şahit oldu. Polise gidip şikayetçi olup rapor aldım. Özer'i gözaltına aldılar. Aldatılmaya göz yummayacağım. Özer'den boşanacağım."

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Mihriban Hurmacı darp edildiği iddiasıyla eşi Özer Hurmacı’ya ikinci kez boşanma davası açtı!
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