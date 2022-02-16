Mihriban Hurmacı darp edildiği iddiasıyla eşi Özer Hurmacı’ya ikinci kez boşanma davası açtı!

Bir dönem Fenerbahçe, Trabzonspor ve Bursaspor'da top koşturan Özer Hurmacı, Eylül'de 6 yıllık eşi ve 3 çocuğunun annesi Mihriban Hurmacı'ya 'Astroloji haritasına baktırıp onu aldattığımı söylüyor' iddiasında bulunarak boşanma davası açmıştı. Mihriban Hurmacı, karşı boşanma davası açarak 30 milyon lira tazminat ile üç çocuğu için toplam 75 bin TL iştirak nafakası talep etmişti. Mahkeme, toplamda 52 bin TL nafaka ödenmesine karar vermişti.