DAVA AÇILACAKTI
ORHAN Gencebay
, yine babalığını gösterdi! Ünlü sanatçı, bir süre önce sosyal medyada kendisini hedef alan ve hakaret eden H.K.G. isimli kadını savcılığa şikayet etti. Savcılık yaptığı inceleme sonrası H.K.G'nin suçlu olduğunu tespit etti. Ancak hakaret davası görülmeden önce dosya uzlaşma bürosuna gönderildi.
GENCEBAY'DAN ÖZÜR DİLEDİ
GENCEBAY, avukatı Berrin Ayata
vasıtasıyla H.K.G.'nin kendisinden özür dilemesi ve huzurevinde yaşlılara hizmet etmesi karşılığında davadan vazgeçeceğini söyledi. H.K.G., yaşadığı Adana
'daki huzurevinde 15 gün süreyle gönüllü olarak çalışıp sanatçıdan özür dileyince dosya kapandı.