Haberler Günaydın Haberleri Orhan Gencebay yine babalığını gösterdi
Giriş Tarihi: 16.2.2022

Orhan Gencebay yine babalığını gösterdi

GÖKHAN GÖKDUMAN GÖKHAN GÖKDUMAN
Orhan Gencebay yine babalığını gösterdi

Orhan Gencebay, sosyal medyada kendisine hakaret eden H.K.G.’den şikayetçi oldu. Usta sanatçı, uzlaşma teklifine “Huzurevinde yaşlılara hizmet ederse onu affederim” yanıtını verdi. H.K.G., 15 gün Adana Huzurevi’nde çalıştı

DAVA AÇILACAKTI
ORHAN Gencebay, yine babalığını gösterdi! Ünlü sanatçı, bir süre önce sosyal medyada kendisini hedef alan ve hakaret eden H.K.G. isimli kadını savcılığa şikayet etti. Savcılık yaptığı inceleme sonrası H.K.G'nin suçlu olduğunu tespit etti. Ancak hakaret davası görülmeden önce dosya uzlaşma bürosuna gönderildi.



GENCEBAY'DAN ÖZÜR DİLEDİ
GENCEBAY, avukatı Berrin Ayata vasıtasıyla H.K.G.'nin kendisinden özür dilemesi ve huzurevinde yaşlılara hizmet etmesi karşılığında davadan vazgeçeceğini söyledi. H.K.G., yaşadığı Adana'daki huzurevinde 15 gün süreyle gönüllü olarak çalışıp sanatçıdan özür dileyince dosya kapandı.
ARKADAŞINA GÖNDER
Orhan Gencebay yine babalığını gösterdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA