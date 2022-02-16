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Giriş Tarihi: 16.2.2022 10:31 Son Güncelleme: 16.2.2022 10:47

Tolga Arman sevgilisi Demet Şener’in ayaklarını yerden kesti! Bir kez daha gönlünü fethetti!

BÜLENT CANKURT BÜLENT CANKURT
Tolga Arman sevgilisi Demet Şener’in ayaklarını yerden kesti! Bir kez daha gönlünü fethetti!

Ünlü manken Demet Şener, aşk hayatındaki gelişmeler ile magazin gündemine damga vurmaya devam ediyor. İbrahim Kutluay ile 11 yıllık evliliğini olaylı bir şekilde noktalayan Demet Şener, boşanmasından kısa bir süre sonra Cenk Küpeli ile evlenmişti. Cenk Küpeli'den de geçen yıl boşanan Şener, şimdilerde Tolga Arman ile aşk yaşıyor. Tolga Arman, Sevgiler Günü hediyesiyle Demet Şener’in bir kez daha gönlünü fethetti. Günaydın köşe yazarı Bülent Cankurt, bugünkü yazısında Demet Şener ile Tolga Arman’ı kaleme aldı. İşte o yazı…

Demet Şener'i, ilişkilerinin 25 Ocak'taki altıncı ayını kutlatacak kadar çok mutlu eden Tolga Arman, sevgilisinin ayaklarını yerden kesmeye devam ediyor! Tolga Bey'in, Sevgiler Günü hediyesiyle Demet Hanım'ın bir kez daha gönlünü fethettiğini öğrendim.

Tolga Bey, yakın arkadaşı olan başarılı ressam Şahin Demir'e, "Mutluluğumuzun resmini yapabilir misin?" demiş ve o da yapmış.

Tolga Bey'in Sevgililer Günü'nde Demet Hanım'a hediye ettiği mutluluğun resmi, onu o kadar mutlu etmiş ki, "Hayatımda aldığım en güzel hediye. Çok teşekkür ederim aşkım" notuyla hediyesini sosyal medyada da paylaşmış.

Flört etmeye başladıklarını ilk benden öğrendiğiniz çiftle karşılaştığımızda ağızlarını arıyorum ama her defasında evlenmeyi düşünmediklerini, çünkü birbirlerine gönülden bağlı olduklarını söylüyorlar.

Sanırım ilişkilerine nazar değmesin diye böyle söylüyorlar, bence bu ilişki nikah masasına doğru gidiyor.

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Tolga Arman sevgilisi Demet Şener’in ayaklarını yerden kesti! Bir kez daha gönlünü fethetti!
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