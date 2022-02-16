Tolga Arman sevgilisi Demet Şener’in ayaklarını yerden kesti! Bir kez daha gönlünü fethetti!

Demet Şener'i, ilişkilerinin 25 Ocak'taki altıncı ayını kutlatacak kadar çok mutlu eden Tolga Arman, sevgilisinin ayaklarını yerden kesmeye devam ediyor! Tolga Bey'in, Sevgiler Günü hediyesiyle Demet Hanım'ın bir kez daha gönlünü fethettiğini öğrendim.
Tolga Bey, yakın arkadaşı olan başarılı ressam Şahin Demir'e, "Mutluluğumuzun resmini yapabilir misin?" demiş ve o da yapmış.
Tolga Bey'in Sevgililer Günü'nde Demet Hanım'a hediye ettiği mutluluğun resmi, onu o kadar mutlu etmiş ki, "Hayatımda aldığım en güzel hediye. Çok teşekkür ederim aşkım" notuyla hediyesini sosyal medyada da paylaşmış.
Flört etmeye başladıklarını ilk benden öğrendiğiniz çiftle karşılaştığımızda ağızlarını arıyorum ama her defasında evlenmeyi düşünmediklerini, çünkü birbirlerine gönülden bağlı olduklarını söylüyorlar.
Sanırım ilişkilerine nazar değmesin diye böyle söylüyorlar, bence bu ilişki nikah masasına doğru gidiyor.