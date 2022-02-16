Tolga Arman sevgilisi Demet Şener’in ayaklarını yerden kesti! Bir kez daha gönlünü fethetti!

Tolga Bey'in Sevgililer Günü'nde Demet Hanım'a hediye ettiği mutluluğun resmi, onu o kadar mutlu etmiş ki, "Hayatımda aldığım en güzel hediye. Çok teşekkür ederim aşkım" notuyla hediyesini sosyal medyada da paylaşmış.