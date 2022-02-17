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Giriş Tarihi: 17.2.2022 11:28 Son Güncelleme: 17.2.2022 12:06

Bircan Bali şikayetçi olmuştu... Fenomen Reynmen’e büyük şok!

DENİZ YUSUFOĞLU DENİZ YUSUFOĞLU
Bircan Bali şikayetçi olmuştu... Fenomen Reynmen’e büyük şok!

Fenomen şarkıcı Reynmen lakaplı Yusuf Aktaş'ın hakkında sunucu Bircan Bali’yi tehdit ettiği ve hakarette bulunduğu iddiasıyla dava açıldı. Fenomen hakkında savcı mütalaasını açıkladı. Savcı, “tehdit” ve “hakaret” suçlarından 2 yıl 10 aya kadar hapis cezası talep etti.

Bir televizyon kanalında magazin programı sunan Bircan Bali, Reynmen olarak bilinen şarkıcı Yusuf Aktaş'ı savcılığa şikayet etti. Bircan Bali avukatı Levent Karakoç aracılığıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunduğu şikayet dilekçesinde, Reynmen'in İnstagram hesabından bir video paylaşarak kendisi için, "Leşsiniz, siz iki iğrenç insan ucuzsunuz. Vasfınız ne sizin? Değerlerim hakkında yaptığınız yorumların bedelini ağır ödeyeceksiniz. Elimden ne geliyorsa yapacağım. Bu yaptığınıza sizi pişman edeceğim" diyerek kendisini tehdit ettiğini ve hakarette bulunduğunu belirtti.

Yusuf Aktaş hakkında, "tehdit" ve "hakaret" suçlarından 9,5 aydan 4 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

2 YIL 10 AY HAPİS

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmaya tarafların avukatları katılım sağladı. Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan duruşma savcısı, sanık Yusuf Aktaş'ın Bircan Bali'ye karşı, "Leşsiniz, iğrenç insan, ucuzsunuz, yorumların bedelini ağır ödeyeceksiniz, sizi pişman edeceğim" ifadelerini kullandığını ve bunu da savunmasında kısmen kabul ettiğini belirtti.

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Suçlamalar konu olayın kolluk tutanakları ve ekran görüntüleri tarafından sabit olduğunu belirterek Aktaş'ın "hakaret" ve "tehdit" suçlarından 3 ay 15 günden 2 yıl 10 aya kadar hapisle cezalandırılmasını istedi. Mütalaanın ardından tarafların savunmalarını hazırlaması için süre verilerek duruşma ertelendi.

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Bircan Bali şikayetçi olmuştu... Fenomen Reynmen’e büyük şok!
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