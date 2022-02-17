Haberler Günaydın Haberleri Sabancıların torunu Kerem Kamışlı Yiğit Marcus Aral tarafından denize atılmıştı... Artık yan gözle bakan yandı!
Giriş Tarihi: 17.2.2022 09:38 Son Güncelleme: 17.2.2022 09:39

Sabancıların torunu Kerem Kamışlı Yiğit Marcus Aral tarafından denize atılmıştı... Artık yan gözle bakan yandı!

Sabancıların torunu Kerem Kamışlı Yiğit Marcus Aral tarafından denize atılmıştı... Artık yan gözle bakan yandı!

Tescilli güzel Şevval Şahin, Yiğit Marcus Aral ile ayrıldığı dönemde Sabancıların torunu Kerem Kamışlı ile yemek yerken şoke eden bir olay yaşanmıştı. İkiliyi yan yana görünce gözü dönen Yiğit Marcus Aral, Kerem Kamışlı'yı sandalyesiyle birlikte denize atmıştı. İkili arasındaki dava devam ederken, Kerem Kamışlı'dan yeni bir haber geldi. Konuyla ilgili detayları GÜNAYDIN yazarı Bülent Cankurt köşesine taşıdı. İşte o yazı...

Sabancıların torunu Kerem Kamışlı, Miss Turkey 2018 güzeli Şevval Şahin'le çıktığı yemekte hayatının şokunu yaşamış, Şahin'in eski sevgilisi Marcus Aral tarafından denize atılmıştı.

Kendisine bir şey olmayan ancak karizması yerle bir olan Kamışlı, haziranda yaşanan bu tatsız olayın ardından koruma tutmuştu.

Kamışlı'nın halen korumayla gezdiğini öğrendim. Hatta, eskiden şoförü ile birlikte kapının önünde bekleyen koruması, artık mekanlara da girmeye başlamış.

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Korumanın gözü sürekli patronunun üzerindeymiş ve eğlence de bile onu yalnız bırakmıyormuş.

Mahkemeye verdiği ve 34 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanan Marcus Aral'ın tekrar saldırmasından mı korkuyor yoksa tamamen tedbir amaçlı mı bilmiyorum ama Kamışlı kendisini sağlama almış durumda.

Bundan sonra Kerem Kamışlı'ya yan gözle bakan yandı!

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Sabancıların torunu Kerem Kamışlı Yiğit Marcus Aral tarafından denize atılmıştı... Artık yan gözle bakan yandı!
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