Ünlü komedyen Ata Demirer son görüntüsüyle hayranlarını şaşkınlığa uğrattı. Yeni filmi için çalışmalara başlayan Ata Demirer uyguladığı diyetle 50 kilo verdi. Ünlü komedyenin yeni halini görenler tanıyamadı
Ünlü komedyen Ata Demirer, uzun süredir yeni film çalışmaları için inzivaya çekilmişti.
Ünlü oyuncu bir yandan çalışırken diğer yandan da sıkı bir diyet uyguladı.
Bir dönem 140 kilo olan Demirer, 50 kilo vererek eski görüntüsüne veda etti.
Şekerli içeceklerden uzak duran, tatlıyı kesen ve abur cubur yemeyen Demirer, bu süreçte bol bol yüzerek form tuttu.
Önceki gün oyuncu Özge Özacar ile bir araya gelen komedyenin son halini görenler hayrete düştü.
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Ünlü komedyen Ata Demirer'den büyük değişim! Son halini görenler hayrete düştü