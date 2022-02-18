Olaylı boşanma! Beste Açar ile Oksal Erev birbirine girdi: Konuşursam sokakta yürüyemez!

Beste Açar, hakkındaki bu iddialara açıklama getirdi.

İşte Beste'nin açıklaması;



HAKKIMDA ÇIKAN HABERLERE İLİŞKİN AÇIKLAMAMDIR!

İşte o geceden güzel bir anıydı. Dün de hikayemdeydi. Sevginiz sonsuz olsun.

14 Şubat akşamı 30 yıllık kadim dostum, konservatuvar'dan abim ,arkadaşım, komşum değerli sanatçı Ragıp Savaş, kıymetli eşi Fadime Savaş ve sayısı 10'a yakın arkadaşım ile birlikte uzun yıllardır sakini olduğum Göktürk semtinin seçkin restoranlarından birinde geçirmiş olduğum eğlenceli zamanların tarafımdan yapılan canlı yayından alınan görüntüleri kullanılarak asılsız haberler YAPTIRAN,YAPAN kişi kişiler ve medya kuruluşu hakkında gerekli hukuki girişimler SABAN HUKUK BÜROSU beni temsilen Avukatım Kaan Pekkan tarafından başlatılmıştır.Yeni çıkacak olsn haberlere karşıda tedbir kararları teker teker çıkartılacaktır.

Bu saçma ve asılsız haberlere itibar etmemenizi rica ederim.

Haberin benim dışımda başka bir aileninde içinde bulunması beni oldukça üzmüştür.

Bu sebeple bu açıklamayı yapma gereksinimi duydum.



ÇÜNKÜ AYIP ÇOK AYIP!

Aile Şiddetle Mücadele Şube Müdürlüğü'nün her türlü şiddete maruz kalan vatandaşının yanında olduğunu bilerek şikayetlerinizi dilekçeleriniz ve delillerinizle zamanında ve korkusuzca yapın.

Allah herkesi İYİ kalplerle karşılaştırsın.

Saygılarımla, BESTE AÇAR