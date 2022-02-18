Olaylı boşanma! Beste Açar ile Oksal Erev birbirine girdi: Konuşursam sokakta yürüyemez!

Merhum sanatçı Kayahan'ın kızı Beste Açar ile eşi Oksal Erev arasında olaylı bir ayrılık süreci yaşanıyor. Erev, önceki gün boşanacaklarını açıkladı.
Bu açıklamaya sinirlenen Açar, 14 Şubat'ta oyuncu Ragıp Savaş'la birlikte çekilmiş bir videosunu paylaştı, eski eşi Tayfun Duygulu'yu da sosyal medyadan takibe aldı.
Açar ardından da eşini suçlayıcı paylaşımlar yaptı. Duruma sinirlenen Erev "Beste eğer konuşursam sokağa çıkamazsın" diyerek karşılık verdi.
NELER OLMUŞTU?
Merhum sanatçı Kayahan'ın kızı Beste Açar ile Oksal Erev'in ilişkileri sevgililer gününden 4 gün önce bitmişti. Fakat bu ayrılığın hemen üzerine ilginç bir gelişme yaşandı. Oksal bey, sosyal medya üzerinden yapmış olduğu açıklama ile ilişkinin bittiğinin haberini verdikten 4 gün sonra Beste Hanım Oksal Bey'i karalayan bir açıklama yaptı.
İşte Oksal Erev'in paylaşımı:
"Uzun yıllardır tanıdığım, kötü günlerimizde yanyana geldiğimiz ve sonrasında da sizlerin de bildiği gibi evlilik kararı aldığımız sevgili Beste ile yollarımızı ayırma kararı almış bulunmaktayız.
Son derece nazik ve naif olan Beste ile sanırım ilişkimiz içinde "ruh ikizi" olamadık.
Taraflar fikirde ve ruhta bir olduğu zaman ilişki yürüyebilmektedir.
Etik değerlere sahip ahlaklı kişiliği nedeniyle önceki yıllarda olduğu gibi her zamam arkadaş kalabileceğim Beste'ye ömrü boyunca mutlu ve sağlıklı bir yol dilerim.
Selam ve Sevgilerimle,
Oksal Erev"
Bu paylaşımdan tam 4 gün sonra Beste Açar tarafından bir paylaşım medyaya bomba gibi düştü.
ESKİ EŞİNİ TAKİBE ALMIŞ
Bu samimi görüntü sonrası Beste Açar'ın sosyal medyasında bir bomba daha patladı.Beste Açar olaylı bir şekilde boşandığı ilk eşini tekrar takibe almış! Paylaşım üzerine Beste Açar geri adım attı ve yapmış olduğu paylaşımı hemen sildi.
OLAYLAR BUNUNLA DA BİTMİYOR!
14 Şubat sevgililer günü gecesi Beste Açar'ın sosyal medya paylaşımında kafalar karıştı.
Beste hanım, oyuncu Ragıp Savaş ile samimi pozlar içeren canlı yayın sırasında Ragıp beyi uyararak " canlı yayını açtım dikkat et" sözü dikkatlerden kaçmadı. Beste Açar'ın bu sözü sonrası Ragıp Savaş hemen Açar'dan uzaklaştı.
"AÇIKLAMAZSAN BEN AÇIKLAYACAĞIM!"
Ve bu paylaşım üzerine Oksal Erev cephesinden zehir zemberek bir açıklama geldi.
Beste Açar, hakkındaki bu iddialara açıklama getirdi.
İşte Beste'nin açıklaması;
HAKKIMDA ÇIKAN HABERLERE İLİŞKİN AÇIKLAMAMDIR!
İşte o geceden güzel bir anıydı. Dün de hikayemdeydi. Sevginiz sonsuz olsun.
14 Şubat akşamı 30 yıllık kadim dostum, konservatuvar'dan abim ,arkadaşım, komşum değerli sanatçı Ragıp Savaş, kıymetli eşi Fadime Savaş ve sayısı 10'a yakın arkadaşım ile birlikte uzun yıllardır sakini olduğum Göktürk semtinin seçkin restoranlarından birinde geçirmiş olduğum eğlenceli zamanların tarafımdan yapılan canlı yayından alınan görüntüleri kullanılarak asılsız haberler YAPTIRAN,YAPAN kişi kişiler ve medya kuruluşu hakkında gerekli hukuki girişimler SABAN HUKUK BÜROSU beni temsilen Avukatım Kaan Pekkan tarafından başlatılmıştır.Yeni çıkacak olsn haberlere karşıda tedbir kararları teker teker çıkartılacaktır.
Bu saçma ve asılsız haberlere itibar etmemenizi rica ederim.
Haberin benim dışımda başka bir aileninde içinde bulunması beni oldukça üzmüştür.
Bu sebeple bu açıklamayı yapma gereksinimi duydum.
ÇÜNKÜ AYIP ÇOK AYIP!
Aile Şiddetle Mücadele Şube Müdürlüğü'nün her türlü şiddete maruz kalan vatandaşının yanında olduğunu bilerek şikayetlerinizi dilekçeleriniz ve delillerinizle zamanında ve korkusuzca yapın.
Allah herkesi İYİ kalplerle karşılaştırsın.
Saygılarımla, BESTE AÇAR