‘Tiyatroya cebimizden değil yüreğimizden veriyoruz’

Türk sinema tarihinin en önemli karakterlerinden biri olan Turist Ömer'le tanıdığımız usta sanatçı Sadri Alışık 'ın adını taşıyan torunu Sadri Alışık, aile geleneklerini devam ettiriyor. Frankenstein, Esaretin Bedeli , Guguk Kuşu gibi büyük prodüksiyonlu oyunlara bu sezon Amadeus ve Timsah Ateşi adlı yeni oyunlar ekleyen, Sadri Alışık Çolpan İlhan Tiyatrosu 'nun yönetici kadrosunda yer alan Sadri Alışık ilk röportajını GÜNAYDIN'a verdi.Kendimi bildim bileli tiyatroyla iç içeyim. Babamın, babaannemin her oyununu izlerdim. Sahne tozunu ufak yaşlarda yutmuş biriyim. Bilet keserdim, kantinde bir şeyler satardım. Bu yollardan geçince başka bir şey yapmayı düşünmedim.Ukalalık gibi olmasın ama zaten benim için böyle bir ailede büyümek okul gibiydi. Sahne bizim evimizdi. Farklı bir vizyon kazanmak için Koç Üniversitesi 'nde uluslararası ilişkiler bölümünde okudum. Bakış açımı geliştirmemde çok katkısı oldu. Erasmus yaptım, yurt dışına gidip geldim. Sonrasında Sinema TV alanında yüksek lisans yaptım. New York 'ta müzikal yapımcılığı workshoplarına katıldım.Evet. Her sene mutlaka Edinburgh Tiyatro Festivali 'ne, Broadway 'e gidip oyun izlerim. Hatta son oyunumuz Timsah Ateşi de Edinburgh'ta izleyip haklarını aldığımız bir oyundur. Orada yazarla güzel bir iletişimimiz oldu. Oyunun Türkiye 'de oynanmasından çok mutlu oldu.Edinburgh'ta hep takip ettiğimiz bir oyundu. The National Thetare 'da dostum Cemil Demirok ile izleyip sahnelemek istedik. Haklarını almak için uğraştık. Orada oynuyor diye 1-2 sene vermediler.Bu konuda mütevazı olmaya gerek yok. Guguk Kuşu, Frankenstein, Esaretin Bedeli, Amadeus gibi iddialı işler yapıyoruz. Biz küçücük salonlardan bu kocaman salonlara geldik. Gelinen noktada büyük çabalar ve ıstıraplar var. Bu zahmeti çekerek rahmete ulaştık. Üreterek çalışmaya devam ediyoruz.Bence oluyor. Afişte yazan oyuncu, yazar, yönetmen hepsi seyircinin oyun seçiminde etken ama izleyici artık görsel zenginlik de görmek istiyor. Eskiden kim oynuyor diye bakıp, o kişiyi görmeye gidilirdi. Şu an o anlayış bir nebze kırıldı.Yönetmenimiz Mehmet Ergen önerdi. İlk profesyonel sahne deneyimini bizimle yaşamış oldu. Bundan çok mutluyuz. Funda da çok iyi bir oyuncu. Amadeus'ta da yönetmenimiz Işıl Kasapoğlu ile birlikte Selçuk Yöntem, Okan Bayülgen, Özlem Öçalmaz ile kuvvetli bir kadro kurduk.Ben maddi durumdan çok manevi tatmin duygusu yaşıyorum. Sanatçı bir aileden geldiğim için maddi tarafını sonra düşünüyorum. Cebimizden değil yüreğimizden veriyoruz. Bütün detayıyla uğraştığın oyunun o doğum anını, seyirciye buluştuğundaki heyecanımı tarif edemem. En sevdiğim yanı budur.Evet, Afacanlar iş Başa Düştü adlı birsinema filmimiz çıktı. Sadi Can Polat,Serdar Atacan ve Serhat Uşak'la ortakyapımcı olduğumuz bir film. Enes Ateşyazıp yönetti. Berat Efe Parlar, GürgenÖz, Burak Hakkı gibi iyi de bir oyuncukadrosu var. Çok heyecanlandığımız biriş. 2 sene önce çektik. Pandemi sebebiyleanca vizyon bulabildik. Güzel biraile komedisi. Seyirci de çok ilgi gösterdi.İlk haftasında da 60 bin gibi bir izleyicirakamına ulaştı. Çok mutluyuz.Evet, başka projelerimiz de var. Yenibir sinema filmi ve dijital mecraya birdizi yapacağız. Ben bu işe zaten hep girmekistiyordum. SAKM ile olacak işlerinyanı sına benim bireysel olarak yer alacağımfarklı işler de var.Halid Hüseyni'nin yazdığı UçurtmaAvcısı adlı romanın haklarını aldık. İyibir prodüksiyon olacak. Bizde projebitmez.Barış Arduç, Seray Kaya, GülcanArslan, Sergen Deveci... Onlara yenileride ekleniyor. 20 yıldır hizmet veren birkurum. İyi bir eğitmen kadromuz var.Artık sektörde bir marka oldu. Babamında eli üstündedir, derslere girer takipeder. Yaklaşık 10 senedir Ankara'da dahizmet veriyor. İzmir'den Antalya'danKıbrıs'tan Almanya'dan da çok talep var.Babamla arkadaş gibiyiz. Ondançok şey öğrendiğim, tüm konuları danıştığımbiri. Sonuçta babam buranınGenel Sanat Yönetmeni. Bana çokgüvenir. O konuda çok şanslıyım. Onumahcup etmemek için çabalıyorum.Tabii ki ömrünü tiyatroya adayan babaanneminkültüründen geldiği için,babamın da işini aşkla yaptığını gördüm.Ben de aynı aşkla yapıyorum.Babaannem yaptığı işe büyük tutkuylabağlıydı. Bir gün 'Beni Taksim'eservise bırakır mısın, Gaziantep'e turneyegideceğiz' dedi. 'Babaanne uçaklagönderelim seni' dedim. 'Olmazekibi otobüsle gönderiyoruz. Ekiptenayrılmam' dedi.Son dönemlerinde gördü. Babaannembizim oyuncumuzdu biz deturnelere organizatör olarak dâhiloluyorduk. Yani, profesyonel olarak daçalışma imkânımız oldu.Zaman zaman baskı yaşadığımoldu ama gururu her zaman yeter.Sadri Alışık'ın torunu olarak biriyletanıştırıldığım zaman, bana evlatlarımuamelesi yapmaları paha biçilmezbir duygu.Çok mutlu oluyor. Hayatta danışıpfikir alacağım, koşulsuz güveneceğimbir ailen olması çok önemli.Oluyor zaman zaman. Doğal bunlar.Sonuçta ben de aile kurmak çoluğaçocuğa karışmak isterim. Ben ailesinedüşkün biri olarak yetiştim. Obağlarımız çok kuvvetlidir. Bunu bende kendim yaşamak isterim.