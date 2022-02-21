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Giriş Tarihi: 21.2.2022

Efsane şarkıyla ilgili itiraf: Corç’tan gelen para bizi kurtardı

EVREN ABDULLAHOĞLU EVREN ABDULLAHOĞLU
Efsane şarkıyla ilgili itiraf: Corç’tan gelen para bizi kurtardı
EDA – Metin Özülkü çifti önceki akşam bir otelde hayranlarıyla buluştu. Çift, 90'lı yıllara ait bir repertuvar seslendirdi. Eda Özülkü ile 39 yıldır beraber olduklarını anlatan Metin Özülkü; "Nedense bu acıklı şarkılar evlendikten sonra ortaya çıktı" diye espri yaptı.

HEPSİNİ KAPATTIK
METİN Özülkü; Hakan Peker'in 90'lara damga vuran ünlü şarkısı Hey Corç Versene Borç'la ilgili de ilginç bir açıklamaya imza attı: "İlk evlendiğimiz yıllarda çok borcumuz vardı. 'Hey Corç Versene Borç' şarkısını yaptım ve o şarkıdan kazandıklarımızla tüm borçları mızı ödedik."
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Efsane şarkıyla ilgili itiraf: Corç’tan gelen para bizi kurtardı
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