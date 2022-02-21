Efsane şarkıyla ilgili itiraf: Corç’tan gelen para bizi kurtardı

EDA – Metin Özülkü
çifti önceki akşam bir otelde hayranlarıyla buluştu. Çift, 90'lı yıllara ait bir repertuvar seslendirdi. Eda Özülkü
ile 39 yıldır beraber olduklarını anlatan Metin Özülkü; "Nedense bu acıklı şarkılar evlendikten sonra ortaya çıktı" diye espri yaptı.
HEPSİNİ KAPATTIK
METİN Özülkü; Hakan Peker
'in 90'lara damga vuran ünlü şarkısı Hey Corç Versene Borç
'la ilgili de ilginç bir açıklamaya imza attı: "İlk evlendiğimiz yıllarda çok borcumuz vardı. 'Hey Corç Versene Borç' şarkısını yaptım ve o şarkıdan kazandıklarımızla tüm borçları mızı ödedik."