Son dakika: Yeliz Yeşilmen hayatının kırılma anını gözyaşlarıyla anlattı: Babamdan başlayarak hayatımdaki tüm erkekler...

Uzun süredir ekranlardan uzak olmasına rağmen sosyal medyada oldukça popüler olan şarkıcı ve oyuncu Yeliz Yeşilmen özel hayatı ile de sıkça magazin gündeminde yer alıyor.
Daha önce "Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum" sözleriyle eşinden gördüğü şiddeti itiraf eden ve sosyal medyada gözyaşı döken Yeliz Yeşilmen, kısa bir süre sonra eşi Ali Uğur Akbaş'tan sessiz sedasız boşanmıştı.
Yeliz Yeşilmen katıldığı "Beyin Dedektifi" programında hıçkırıklara boğuldu. Şarkıcı ve oyuncu Yeliz Yeşilmen, özel hayatıyla ilgili çarpıcı itiraflarda bulundu.
Çok küçük yaşta babası tarafından zorla evlendirildiğini anlatan Yeliz Yeşilmen yaşadığı kabus dolu günleri hatırlayınca fenalık geçirdi. Hayatına giren erkeklerden hep şiddet gördüğünü dile getiren Yeliz Yeşilmen hayatının kırılma anını gözyaşlarıyla anlattı...
'KEŞKE YAŞAMASAYDIM' DEDİĞİ OLAYI ANLATTI
Yeşilmen, "Hayatınızda keşke hiç yaşamasaydım dediğiniz olaylar nelerdir?" sorusuna yanıt verdi. Ünlü isim, "Babam kötü niyetle yapmadı ama evlilik olayını değiştirmek isterdim. Dikkat çeken bir görüntüm olduğu için, hep etrafım tarafından sarışın olmanın kötü yanlarını yaşadım. Eve mektuplar, sessiz telefonlar geliyordu. Babam da korkuyordu. İyi bir kısmetle beni baş göz etmek istedi" dedi.
Ünlü isim, sözlerine; Görücü usulüyle, üç gün içinde tanımadığım bir aileye verdi beni. Hayatımın en önemli travması. Okul hayatım bitti. Derslerim de iyi olduğu için babamın beni evlendirmesine akrabalarımız tepki gösterdi. Babam başıma bir şey gelmesin diye iyi bir aileyle Almanya'ya gönderelim dedi. Karı-kocalık olmadı. Aynı odada dahi uyumadık" diye devam etti.
ŞİDDET İTİRAFI
"Karı koca hayatı yaşamadım. Eşim kendine büyü yapıldığına inandı" diyen Yeşilmen, "Bir hocanın 'eşini döv' sözüne inanıp beni dövdü. 6 ay yer yatağında yattım. Sabah kalkıp hizmetçi gibi evi temizleyip Yemek yapardım. 6 ay sonra tüm altınlarımı alıp sözleşme imzalatıp beni öyle bıraktılar. Hayatımda tek travma yok, travmalar zinciri var. Babamdan başlayarak hayatımdaki tüm erkeklerden şiddet gördüm" ifadelerini kullandı.
İki çocuk annesi Yeliz Yeşilmen, hayatta en çok kızgın olduğu kişilerin babası ve ayrıldığı eşi Ali Uğur Akbaş olduğunu söyledi.
Şarkıcı, "Eski eşimle birbirimizi çok sevdik. Çok büyük bir aşktı. Ben kendimi ezdirmemek için bazı şeylere son verdim. Başka bir çözüm yolu yoktu. Çocuklarımız olduğu için her zaman hayatımda olacak" dedi.
"BEN DAHA ÇOK KÜÇÜĞÜM"
Hayatının kırılma anını hıçkırıklara boğularak anlatan Yeşilmen, "Anne ne olur beni bırakma. Ben ne yapacağım, daha çok küçüğüm. Lütfen annemden ayırmayın beni. Ben daha önce annemden hiç ayrılmadım ki. Fiziği güzel diye beni nasıl evlendirebilirsin baba. Bu nasıl mantık. Ben hayatımın en kötü zamanlarını orada yaşadım. Baba sana çok kızgınım. Çünkü ben bunları hak etmedim. Niye gittim ki" sözleriyle geçmişiyle yüzleşti.