Son dakika: Yeliz Yeşilmen hayatının kırılma anını gözyaşlarıyla anlattı: Babamdan başlayarak hayatımdaki tüm erkekler...

Ünlü isim, sözlerine; Görücü usulüyle, üç gün içinde tanımadığım bir aileye verdi beni. Hayatımın en önemli travması. Okul hayatım bitti. Derslerim de iyi olduğu için babamın beni evlendirmesine akrabalarımız tepki gösterdi. Babam başıma bir şey gelmesin diye iyi bir aileyle Almanya'ya gönderelim dedi. Karı-kocalık olmadı. Aynı odada dahi uyumadık" diye devam etti.

ŞİDDET İTİRAFI

"Karı koca hayatı yaşamadım. Eşim kendine büyü yapıldığına inandı" diyen Yeşilmen, "Bir hocanın 'eşini döv' sözüne inanıp beni dövdü. 6 ay yer yatağında yattım. Sabah kalkıp hizmetçi gibi evi temizleyip Yemek yapardım. 6 ay sonra tüm altınlarımı alıp sözleşme imzalatıp beni öyle bıraktılar. Hayatımda tek travma yok, travmalar zinciri var. Babamdan başlayarak hayatımdaki tüm erkeklerden şiddet gördüm" ifadelerini kullandı.