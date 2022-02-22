Destan’a damga vurdu! Destan’da Alpagu Han gizli kahraman demek olan Batuga ismini oğluna verdi!

Ekran yolculuğunu zirvede sürdüren ve büyük ilgi gören 'Destan', atv ekranındaki on ikinci bölümüyle seyirciyi ekrana kilitledi ve sürpriz gelişmeleriyle nefes kesti. Sosyal medyada çok konuşulanlar arasında yer aldı.
"BENİM KAHRAMAN OĞLUM"
'Destan'ın on ikinci bölümünde on yıl adsız yaşayan, yarım ve eksik Tegin diye çağırılan Batuga'nın, Ulu Ece'nin zehirlenmesini önlemesi ile adı konur. Batuga'nın dikkatiyle sarayda ki bakır kupalarla Ulu Ece'nin kupasının farklı olduğunu söylemesiyle Alpagu Han, kupayı koklar ve kupanın zehirli olduğunu anlar, Batuga'nın gösterdiği bu kahramanlık sonrası Tılsım Hatun oğlunu "Benim kahraman oğlum. Bahadır oğlum. Batur oğlum." şeklinde sever. Oğlu Batuga'nın göstermiş olduğu kahramanlık karşısında gözleri ışıldayan Alpagu Han "Oğlumun adı konmuştur!!!" şeklinde konuşur.
Alpagu Han gizli kahraman demek olan Batuga ismini oğluna verdi | Video
BATUGA İSMİNİ VERDİ
Alpagu Han devlet erkanı ve ailenin bulunduğu bir törenle "Er kişinin namı adıyla yürür! Er kişinin adı hünerden gelir! Meğer benim oğlum gizli bir kahraman imiş! Er kişinin adı yazgısıdır oğul! Adın kutlu ola! Dilden dile dolana, gün doğumundan batıma, karayandan kızıl yana yol ala! Gayrı senin adın Batuga ola!" diyerek oğluna gizli kahraman anlamına gelen Batuga ismini verir.
Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Metin Günay'ın yaptığı, senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem'in kaleme aldığı 'Destan'ın başrollerini Ebru Şahin, Edip Tepeli ve Selim Bayraktar üstleniyor.
DİZİNİN YENİ BÖLÜM FRAGMANI DA YAYINLANDI!
Bugün ATV ekranlarına 12. bölümüyle gelen Destan'ın yeni bölüm fragmanı da yayınlandı.
Destan'ın 13. bölüm fragmanı yayınlandı… Biz ölsek de devletimizi satmayız!" Destan'ın yeni bölümünden ilk kareler! | Video