Destan’a damga vurdu! Destan’da Alpagu Han gizli kahraman demek olan Batuga ismini oğluna verdi!

Ekran yolculuğunu zirvede sürdüren ve büyük ilgi gören 'Destan', atv ekranındaki on ikinci bölümüyle seyirciyi ekrana kilitledi ve sürpriz gelişmeleriyle nefes kesti. Sosyal medyada çok konuşulanlar arasında yer aldı.

"BENİM KAHRAMAN OĞLUM"

'Destan'ın on ikinci bölümünde on yıl adsız yaşayan, yarım ve eksik Tegin diye çağırılan Batuga'nın, Ulu Ece'nin zehirlenmesini önlemesi ile adı konur. Batuga'nın dikkatiyle sarayda ki bakır kupalarla Ulu Ece'nin kupasının farklı olduğunu söylemesiyle Alpagu Han, kupayı koklar ve kupanın zehirli olduğunu anlar, Batuga'nın gösterdiği bu kahramanlık sonrası Tılsım Hatun oğlunu "Benim kahraman oğlum. Bahadır oğlum. Batur oğlum." şeklinde sever. Oğlu Batuga'nın göstermiş olduğu kahramanlık karşısında gözleri ışıldayan Alpagu Han "Oğlumun adı konmuştur!!!" şeklinde konuşur.

Alpagu Han gizli kahraman demek olan Batuga ismini oğluna verdi | Video