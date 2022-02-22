Mustafa Kemal’in Bulgar kızı Dimitrina’yla yaşadığı hüzün dolu aşk hikayesi film oluyor!

Ülkemizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatı birkaç kez sinema filmi yapıldı. Çoğunda anlatılan hikayeden çok, rol kişisinin Atatürk'e benzeyip benzemediği tartışıldı. O yüzden çoğu yapımcı Atatürk'le ilgili projelerden hep uzak durdu. Ancak, sezonun en çok izlenen filmlerinden olan 'Dilberay'ın ortak yapımcılarından Özgür Tari, ciddi bir sorumluluğun altına girerek bu kez Mustafa Kemal'in, Bulgar kızı Dimitrina'yla yaşadığı hüzün dolu aşk hikayesini film yapmak için kolları sıvadı.
Bu konunun film olması birkaç kez daha gündeme gelmiş ama bir türlü hayata geçmemişti. Mustafa Kemal, 1913'te Sofya'da ataşe görevindeyken Bulgaristan'ın ünlü komutanlarından General Stilyan Kovaçev'in kızı Dimitrina'ya gönlünü kaptırır. Hayırseverlerin düzenlediği bir baloda tanışıp dans eden ikili, ilişkilerini bir süre sürdürür. Mustafa Kemal'in Dimitrina'ya evlenme teklifi ettiği ancak bu ilişkiye başından beri karşı çıkan kızın general babası tarafından reddedildiği biliniyor. Ancak ikilinin yolları ayrılsa bile birbirlerini unutmaları kolay olmuyor.
Bu ölümsüz aşk, cepheden cepheye koşarak müthiş başarılara imza atan, onlarca savaş kazanan Mustafa Kemal'in kazanamadığı tek savaş olarak tarihe geçiyor. Atatürk'ün yıllar sonra bu aşkı için, "Bir kız sevdim ataşeyken, vermediler. Gençliğimi bıraktım Sofya'da" dediği iddia edilir. Dimitrina'nın da ölmeden önce "Rüyamda Kemal'i gördüm" diyerek ilk aşkını unutamadığı tarihlerdeki yerini alır.
Fikri Harika Prodüksiyon işte bu yarım kalan aşk hikayesini beyazperdeye taşıyor. Çekimleri önümüzdeki günlerde başlayacak 'Dimitrina' adlı filmin 27 Ekim 2023'te gösterime girmesi planlanıyor. Bakalım filmde iyi düzeyde piyano çalıp, herkesi büyüleyen güzelliği ile tanınan Dimitrina ile Atatürk'ü kim canlandıracak çok merak ediyorum.