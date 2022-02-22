Mustafa Kemal’in Bulgar kızı Dimitrina’yla yaşadığı hüzün dolu aşk hikayesi film oluyor!

Bu konunun film olması birkaç kez daha gündeme gelmiş ama bir türlü hayata geçmemişti. Mustafa Kemal, 1913'te Sofya'da ataşe görevindeyken Bulgaristan'ın ünlü komutanlarından General Stilyan Kovaçev'in kızı Dimitrina'ya gönlünü kaptırır. Hayırseverlerin düzenlediği bir baloda tanışıp dans eden ikili, ilişkilerini bir süre sürdürür. Mustafa Kemal'in Dimitrina'ya evlenme teklifi ettiği ancak bu ilişkiye başından beri karşı çıkan kızın general babası tarafından reddedildiği biliniyor. Ancak ikilinin yolları ayrılsa bile birbirlerini unutmaları kolay olmuyor.



