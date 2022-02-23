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Giriş Tarihi: 23.2.2022 07:39 Son Güncelleme: 23.2.2022 08:08

Haydar Dümen'in 100 milyonluk mirası kimlerin eline geçti? Film gibi olay!

ÖMER KARAHAN ÖMER KARAHAN
Haydar Dümen’in 100 milyonluk mirası kimlerin eline geçti? Film gibi olay!

92 yaşında Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden Haydar Dümen mirası ile gündeme geldi. Gayrimenkul zengini olduğu orataya çıkan Haydar Dümen'in mirası eşi yerine hiç tanımadığı insanlara kaldı. GÜNAYDIN'ın manşetten duyurduğu filmleri aratmayan "100 milyonluk kayıp miras" haberi çok konuşuldu. Haydar Dümen'in eşi Gül Dümen kayıp mirasın peşine düştü ama protokol yoksa işi çok zor. İşte Haydar Dümen'in mirası haberinin ayrıntıları...

Türkiye'nin en renkli isimlerinden birisiydi Haydar Dümen... Psikiyatr ve yazar olan Haydar Dümen, 92 yaşında Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti,

GÜNAYDIN'ın Haydar Dümen'le ilgili '100 milyon liralık kayıp miras' manşeti olay oldu. Dümen'in Cihangir'deki daire ve binalarını ölmeden önce yakından tanıdığı bir emlakçıya devrettiği ortaya çıkmıştı. Emlakçı ölünce 100 milyon TL değerindeki gayrimenkul varislerine geçmişti.

'KARŞI TARAFIN VİCDANINA KALMIŞ'
Gül Dümen malları geri almak için harekete geçerken konuyla ilgili hukukçular konuştu. Avukat Duygu Ateşoğlu, "Eğer devir işlemi sırasında taraflar arasında yazılı bir protokol ya da şahitler huzurunda sözlü bir mutabakat yapılmamışsa Gül Dümen'in işi çok zor. Çünkü karşı taraf 'Para elden verildi' diyebilir. Böyle bir durumda malların geri alınması karşıdaki şahısların vicdanına kalmış demektir" yorumunu yaptı.

Haydar Dümen'in Beyoğlu Sıraselviler'de muayenehanesi vardı. Ve yine aynı bölgede bina, daire, dükkan gibi mülkleri de...

DEĞERİ 100 MİLYON TL
Şimdi o bölgedeki bina, daire, dükkan fiyatları hakkında ufak bir araştırma yaptığımda ortaya hatırı sayılır rakamlar çıkıyor. Bölgedeki dairelerin ortalama metre kare fiyatları 10 bin liradan, deniz görüyorsa 15-20 bin liradan, dükkanlar 25-35 bin lira... Binalar ise metrekaresine göre 35 milyon liradan satışa çıkarılıyor. Dümen'in de emlakçıya devrettiği mülklerin değeri yaklaşık 100 milyon lira...

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Haydar Dümen'in 100 milyonluk mirası kimlerin eline geçti? Film gibi olay!
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