Haydar Dümen’in 100 milyonluk mirası kimlerin eline geçti? Film gibi olay!

Haydar Dümen'in Beyoğlu Sıraselviler'de muayenehanesi vardı. Ve yine aynı bölgede bina, daire, dükkan gibi mülkleri de...

DEĞERİ 100 MİLYON TL

Şimdi o bölgedeki bina, daire, dükkan fiyatları hakkında ufak bir araştırma yaptığımda ortaya hatırı sayılır rakamlar çıkıyor. Bölgedeki dairelerin ortalama metre kare fiyatları 10 bin liradan, deniz görüyorsa 15-20 bin liradan, dükkanlar 25-35 bin lira... Binalar ise metrekaresine göre 35 milyon liradan satışa çıkarılıyor. Dümen'in de emlakçıya devrettiği mülklerin değeri yaklaşık 100 milyon lira...