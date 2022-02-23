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Giriş Tarihi: 23.2.2022 10:07 Son Güncelleme: 23.2.2022 10:25

Son dakika: Ali Sunal ile Nazlı Kurbanzade çiftinden kötü haber! İkinci kez...

Son dakika: Ali Sunal ile Nazlı Kurbanzade çiftinden kötü haber! İkinci kez...

Yeşilçam'ın efsane isimlerinden olan merhum sanatçı Kemal Sunal'ın oyuncu ve sunucu oğlu Ali Sunal, avukat Nazlı Kurbanzade ile 2018 yılında nikah masasına oturmuştu. Çift, Ağustos 2019'da da ilk kızları Narin'i, geçtiğimiz yıl yaz aylarında da ikinci kızları Nil'i kucaklarına almıştı. Mutlu aile pozlarıyla dikkat çeken Sunal ailesinden son olarak kötü haber geldi. Ali Sunal ve eşi Nazlı Sunal'ın ikinci kez koronavirüse yakalandığı öğrenildi. İşte sağlık durumlarıyla ilgili son dakika bilgisi...

Geçtiğimiz sene ailesiyle birlikte koronavirüse yakalanan ve durumu ağırlaştığı için hastanelik olan Ali Sunal'dan bir kötü haber daha geldi. Sunal'ın eşi Nazlı Sunal ile koronavirüs testi pozitif çıktı.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın Instagram'dan yayınladığı habere göre, Güldür Güldür Show ekibinde koronavirüs paniği yaşanmaya başladı.

Bir kez daha koronavirüse yakalanan Ali Sunal ve eşinin sağlık durumunun iyi olduğu, hastalığı hafif atlatarak karantina sürecini evde geçirdiği öğrenildi.

KORONAYA İLK YAKALANDIĞINDA HASTANELİK OLMUŞTU

Bir sene önce koronavirüse yakalanan ve durumu ağırlaştığı için bir süre hastanede tedavi gören Ali Sunal, taburcu olduktan sonra yaptığı açıklamada şunları dile getirmişti:

"AĞIR GEÇTİ"

"Biraz ağır geçti ama şimdi iyiyim. Çok şükür eşime bulaşmadı. Çünkü bebek de var. Ona bulaşmamış olması sevindiriciydi" demişti.

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Son dakika: Ali Sunal ile Nazlı Kurbanzade çiftinden kötü haber! İkinci kez...
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