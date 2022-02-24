Tanıtımlarıyla büyük beğeni toplayan atv'nin yeni dizisi 'Adı Sevgi'nin afişi yayınlandı. 'Asla yalnız yürümeyeceksin' sloganıyla ekrana gelecek dizinin afişi de ilgi odağı oldu.
Başrollerini Yunus Emre Yıldırımer ve Gizem Güneş'in paylaştığı dizi, hayallerinin ve umutlarının peşinden koşan, mesleğine aşık genç bir öğretmenin, kararlılık, sevgi ve fedakarlıkla verdiği amansız mücadeleyi, öğrencilerde, ailelerde ve bütün kasabada yarattığı değişimi anlatıyor.
ATV'nin yeni dizisi "Adı Sevgi" ilk bölüm fragmanı yayınlandı | Video
Gerçek yaşamda örneklerine sıkça rastladığımız toplumsal sorunlara vurgu yapan 'Adı Sevgi', etkileyici hikayesiyle kısa sürede izleyicilerin gözdesi olacak.
Yakında atv ekranlarına gelecek dizide Fatih Al, Nihan Büyükağaç, Mehtap Bayri, Okday Korunan, Hande Kaptan, Asya Kasap, Mert Doğan, Serpil Gül, İlker Sami Kılıç, Asena Keskinci, Esat Polat Güler, Kürşat Demir, Ece Koroğlu, Cenk Hakan Köksal, Lara Domaç, Sıla Korkmaz, Arzu Güler, Bora Kırkım, Ozan Güçlü ve Berfu Öngören de yer alıyor.