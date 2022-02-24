‘Adı Sevgi’nin afişi yayınlandı

Başrollerini Yunus Emre Yıldırımer ve Gizem Güneş'in paylaştığı dizi, hayallerinin ve umutlarının peşinden koşan, mesleğine aşık genç bir öğretmenin, kararlılık, sevgi ve fedakarlıkla verdiği amansız mücadeleyi, öğrencilerde, ailelerde ve bütün kasabada yarattığı değişimi anlatıyor.

ATV'nin yeni dizisi "Adı Sevgi" ilk bölüm fragmanı yayınlandı | Video