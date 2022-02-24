Gaye Dümen ‘Miras için büyük tezgah dönüyor’ Haydar Dümen’in herkesten gizlediği üç çocuğu ortaya çıktı!

EMLAKÇININ OĞLU KONUŞTU 'BABAMIN ÜZERINDE BÖYLE BIR MAL YOK'

Haydar Dümen'in mallarını devrettiği emlakçı Metin Erkenci'nin oğlu Melih Erkenci, "Böyle bir şey yok, böyle bir şey olabilir mi? Bunu sizden öğrendim. Babamın üzerine böyle bir mal varsa çıkartın. Gül Hanım ile tanışıyorum, konuşuyorum" diye konuştu.

'DEVİR OLAYINI CİHANGİR'DEKİ ÇOK KİŞİ BİLİYOR'

Haydar Dümen'in komşusu Osman Özdemir, malların devredilmesi olayından haberdar olduğunu, bu durumu emlakçı Metin Erkenci'den defalarca duyduğunu, hatta bu hikayeyi Cihangir'de birçok kişinin de bildiğini söyledi.