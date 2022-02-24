Son dakika: Hastalığı nükseden Güler Işık gözyaşları içinde dua istedi! Güler Işık’ın sağlık durumu...

"DUANIN GÜCÜNE İNANIYORUM, PES ETMEK İSTEMİYORUM"

"Nereye gittiysem hemen kemoterapiye başlamamı istedi. Şimdi akıllı ilaçlar geldi. Kemoterapide ikinci dozu aldım. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yardımcısı ve özel kalemine kadar ulaştım. Sağ olsun onlar da yardımcı oldu. Şimdi tedavim devam ediyor. Duanın gücüne inanıyorum. Kolay kolay pes etmek istemiyorum. Sevenlerimin çok olduğunu biliyorum. İlacın yan etkisi olmadı, birinci kemoterapide etkisini gösterdi. Göğüsteki tümör hemen küçüldü. Saçlarım bile dökülmedi. 3 gün bir halsizlik hissettim o kadar. Yüce rabbim bunu da atlatmama müsaade edecektir diye düşünüyorum."