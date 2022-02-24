Son dakika: Hastalığı nükseden Güler Işık gözyaşları içinde dua istedi! Güler Işık’ın sağlık durumu...

Bir dönem söylediği türkülerle adından söz ettiren 'Türkülerin kraliçesi' lakaplı Güler Işık, 2015 yılında göğsünde hissettiği sertlik ve ağrıdan sonra doktora gitmiş ve göğüs kanseri teşhisi konulmuştu.
Tedavi gören Güler Işık sağlığına kavuşup tesettüre girmişti. Müziği bırakıp kendini maneviyata veren Güler Işık'tan kötü haber geldi.
Daha önce gördüğü rüyadan sonra kanseri yendiğini söyleyen Güler Işık, "Göğüs kanserini yenen, o süreci yaşayanlara Allah şifalar versin. Sanatçısın bir de saçın, kaşın, kirpiğin hep dökülüyor. Beni inanılmaz etkiledi. Rüyamda koltuk altımdan 3 tane böcekle her şeyin çıktığını gördüm. Umreden döndükten sonra ameliyat olmam lazımdı doktoruma 'ben de o hastalık gitti biliyorum dedim.' Doktorum koltuk altı lenflerime bakmak istedi. Ameliyattan sonra kontrol edildiğinde 'süper süper süper hiçbir şeyin yok tertemizsin' dedi. Böyle geçip gitti. Umredeki yaşadığım şeyler rabbim herkese nasip etsin." sözleri ile yaşadığı süreci anlatmıştı.
"AKCİĞER VE KARACİĞERİME DE SIÇRAMIŞ"
Haber Arası programına görüntülü olarak bağlanan Güler Işık, ikinci kez kansere yakalandığını açıkladı. Güler Işık sürecini gözyaşları ile anlattı.
İkinci kez kansere yakalanan ve ciğerlerine sıçrayan Güler Işık, gözyaşları içinde helallik istedi | Video
Kemoterapi görmeye başladığını söyleyen Işık, şunları söyledi: Bana dua eden herkesten Allah razı olsun. İlk 2015 yılında bu illet hastalığa yakalandım ve atlattığımı zannettim. Rutin kontrollerimi yapıyordum. Son 1,5 yıldır bu pandemiden dolayı doğru düzgün hastaneye gidip kontrollerim yapılamadı. Gecikmeli bir şekilde gittim. Kontrolde benden biyopsi istediler. Göğüs kısmında bir hareketlilik, ağrı, sızı hissediyordum. Doktorum baktığında 'bu ameliyat sertliği' dedi.
Ben de rahatladım. Halsizlik ve ağrılar hissetmeye devam ettim. Biyopsinin sonucu kötü geldi. İlkiyle aynı değil ve tamamen farlı bir türdü. Süt kanallarının içinde yer alıyordu. Aynı yerde aynı göğüsteydi. Aynı zamanda hem akciğerime hem de karaciğerime sıçramış."
"DUANIN GÜCÜNE İNANIYORUM, PES ETMEK İSTEMİYORUM"
"Nereye gittiysem hemen kemoterapiye başlamamı istedi. Şimdi akıllı ilaçlar geldi. Kemoterapide ikinci dozu aldım. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yardımcısı ve özel kalemine kadar ulaştım. Sağ olsun onlar da yardımcı oldu. Şimdi tedavim devam ediyor. Duanın gücüne inanıyorum. Kolay kolay pes etmek istemiyorum. Sevenlerimin çok olduğunu biliyorum. İlacın yan etkisi olmadı, birinci kemoterapide etkisini gösterdi. Göğüsteki tümör hemen küçüldü. Saçlarım bile dökülmedi. 3 gün bir halsizlik hissettim o kadar. Yüce rabbim bunu da atlatmama müsaade edecektir diye düşünüyorum."