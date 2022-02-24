Son dakika: Türk sinemasının usta ismi Ayten Erman’dan üzen haber! Ayten Erman hayatını kaybetti!

Yeşilçam'ın usta oyuncularından Ayten Erman'dan üzen haber geldi. Geçtiğimiz hafta koronavirüs nedeniyle hastaneye kaldırılan Ayten Erman, bugün 86 yaşında hayatını kaybetti.
SAĞLIK DURUMU İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME YAPILMIŞTI
Usta oyuncu Ayten Erman'ın kız kardeşi Ayben Erman, sağlık durumu ile ilgili bilgilendirme yaptı.
"İÇİM ACIYOR ÇOK ÜZGÜNÜM"
Erman, "Ayten ablam bu gün maalesef entübe edildi. İçim acıyor çok üzgünüm çok.." ifadelerini kullanmıştı. Bugün ise Erman üzen haberi, "Aytoşumuzu kaybettik" sözleriyle duyurdu.
AYTEN ERMAN KİMDİR?
Tosun Paşa, En Büyük Şaban, Şendul Şaban gibi filmlerin yanında Kenan Büke Tiyatrosu, Dormen Tiyatrosu, Tuncay Özinel Tiyatrosu ve birçok özel tiyatro ve müzikallerde roller almıştır. Şemsi İnkaya ile evliliğinden bir çocuğu vardır. Ayşen Gruda ve Ayben Erman'ın ablasıdır.
FİLMOGRAFİ
1989 Şahane Evlilik
1989 Serseri Aşıklar
1989 Lambada
1989 Beyoğlu'nun Arka Yakası
1988 Bombacı
1988 Kara Zindan
1988 Bıçkın
1987 Annem / Bırakmam Seni
1987 Temas
1986 Yaygara 87
1986 Şen Dul Şaban
1986 Hayroş
1985 Gurbetçi Şaban
1985 Ekmek Elden Su Gölden
1984 Geçim Otobüsü
1984 En Büyük Şaban
1983 Şekerpare
1983 Yorgun
1983 Şalvar Davası
1983 Baş Belası
1982 Nikah Masası
1982 Berduşlar
1982 İffet
1982 Gülsüm Ana
1976 Tosun Paşa
1976 Güngörmüşler
1976 Aile Şerefi
1972 Ay Aman Of
TELEVİZYON
2009 Arka Sokaklar
2007 Cennet Mahallesi
2006 Sihirli Annem
2004 En İyi Arkadaşım
2002 Sır Kapısı
2001 Şen Kahkahalar
2001 Tatlı Hayat
2001 Dadı
2001 Çılgın Bediş
2000 Midas'ın Düşü
2000 Paşa Baba Konağı
1999 Bücür Cadı
1997 Kaygısızlar
1996 Tatlı Kaçıklar
1996 Köşe Kapmaca
1995 Çiçek Taksi
1995 Reyting Hamdi
1993 Cümbüş Sokak
1991 İbret (TV Filmi)
1989 Hisseli Harikalar Kumpanyası
1987 Mesela Muzaffer
1985 Bugünün Saraylısı (Mini Dizi)
1985 Acımak
1981 Hisseli Harikalar Kumpanyası (Mini Dizi)
1979 Tatlı Çarşamba