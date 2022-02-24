Son dakika: Türk sinemasının usta ismi Ayten Erman’dan üzen haber! Ayten Erman hayatını kaybetti!

"İÇİM ACIYOR ÇOK ÜZGÜNÜM"

Erman, "Ayten ablam bu gün maalesef entübe edildi. İçim acıyor çok üzgünüm çok.." ifadelerini kullanmıştı. Bugün ise Erman üzen haberi, "Aytoşumuzu kaybettik" sözleriyle duyurdu.

AYTEN ERMAN KİMDİR?



Tosun Paşa, En Büyük Şaban, Şendul Şaban gibi filmlerin yanında Kenan Büke Tiyatrosu, Dormen Tiyatrosu, Tuncay Özinel Tiyatrosu ve birçok özel tiyatro ve müzikallerde roller almıştır. Şemsi İnkaya ile evliliğinden bir çocuğu vardır. Ayşen Gruda ve Ayben Erman'ın ablasıdır.

FİLMOGRAFİ

1989 Şahane Evlilik

1989 Serseri Aşıklar

1989 Lambada

1989 Beyoğlu'nun Arka Yakası

1988 Bombacı

1988 Kara Zindan

1988 Bıçkın

1987 Annem / Bırakmam Seni

1987 Temas

1986 Yaygara 87

1986 Şen Dul Şaban

1986 Hayroş

1985 Gurbetçi Şaban

1985 Ekmek Elden Su Gölden

1984 Geçim Otobüsü

1984 En Büyük Şaban

1983 Şekerpare

1983 Yorgun

1983 Şalvar Davası

1983 Baş Belası

1982 Nikah Masası

1982 Berduşlar

1982 İffet

1982 Gülsüm Ana

1976 Tosun Paşa

1976 Güngörmüşler

1976 Aile Şerefi

1972 Ay Aman Of

TELEVİZYON

2009 Arka Sokaklar

2007 Cennet Mahallesi

2006 Sihirli Annem

2004 En İyi Arkadaşım

2002 Sır Kapısı

2001 Şen Kahkahalar

2001 Tatlı Hayat

2001 Dadı

2001 Çılgın Bediş

2000 Midas'ın Düşü

2000 Paşa Baba Konağı

1999 Bücür Cadı

1997 Kaygısızlar

1996 Tatlı Kaçıklar

1996 Köşe Kapmaca

1995 Çiçek Taksi

1995 Reyting Hamdi

1993 Cümbüş Sokak

1991 İbret (TV Filmi)

1989 Hisseli Harikalar Kumpanyası

1987 Mesela Muzaffer

1985 Bugünün Saraylısı (Mini Dizi)

1985 Acımak

1981 Hisseli Harikalar Kumpanyası (Mini Dizi)

1979 Tatlı Çarşamba