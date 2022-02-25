Haberler Günaydın Haberleri DJ Faruk Sabancı’nın yeni otomobilinin fiyatı dudak uçuklattı!
Giriş Tarihi: 25.2.2022 07:03 Son Güncelleme: 25.2.2022 07:33

DJ Faruk Sabancı’nın yeni otomobilinin fiyatı dudak uçuklattı!

DJ Faruk Sabancı’nın yeni otomobilinin fiyatı dudak uçuklattı!

Ünlü DJ Faruk Sabancı, önceki gece Etiler'deydi. Yakın arkadaşı rap'çi Norm Ender ile buluşan Faruk Sabancı, mekan çıkışında yeni aracıyla görüntülendi. Faruk Sabancı'nın sarı renkteki, özel plakalı 13 milyon değerindeki lüks bir otomobili göz kamaştırdı.

DJ Faruk Sabancı, önceki akşam yakın dostu Norm Ender ile görüntülendi. Sabancı'nın 13 milyon TL değerindeki yeni aracı dikkat çekti.

Sunucu Dilay Korkmaz ile yaşadığı aşk ve ve lüks araçlarıyla gündemden düşmeyen DJ Faruk Sabancı, yeni aracıyla ilk kez Etiler'de görüntülendi.

Yakın dostu Norm Ender ile buluştuklarını söyleyen Sabancı, fazla konuşmak istemedi.

13 MİLYON TL DEĞERİNDE

Faruk Sabancı'nın yeni aracının 13 milyon TL değerinde olduğu öğrenildi.

FARUK SABANCI KİMDİR?

Faruk Sabancı kimdir, nereli, kaç yaşında; Faruk Sabancı, 18 Haziran 1992'de İstanbul'da dünyaya gelmiştir.

Faruk Sabancı, Sabancı ailesinin 4. kuşak mensubu, Türk DJ.Sakıp Sabancı'nın yeğeni Mehmet Sabancı'nın oğlu olan Faruk Sabancı, "Wake Up/ Awaken (Remixed)" isimli albümün sahibidir.

House ve Dans/Elektronik müzik türleri ile ilgilenen Faruk Sabancı, uluslararası arenada boy gösteren önemli elektronik müzik DJ'i ve prodüktörleri arasında yer alıyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
DJ Faruk Sabancı’nın yeni otomobilinin fiyatı dudak uçuklattı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA