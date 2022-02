Doğal güzelliğiyle dikkat çeken oyuncu Hazal Çağlar’dan estetik açıklaması: Çıkan haberlere çok gülüyorum…

-Oyuncu olmaya nasıl karar verdiniz? Ailenizin, çevrenizin etkisi oldu mu?

Aslında oyunculuk benim çocukluk hayalimdi. Ama ailem her zaman başka bir bölümde okumamı ve daha stabil bir hayat yaşamamı istedi. Ben de onları kırmamak adına kendi hayallerimden çok, onların hayallerini gerçekleştirmeye çalıştım. Ama mutlu olmadım. Her şeyim vardı ama yine de eksik hissediyordum kendimi. Bunun asıl nedenini anladığım anda her şeyi bırakıp hayallerime geri döndüm. Menajerim Hasan Güngör ve ablam dışında aslında çok fazla destekçim olmadı bu süreçte. Ama inanın hiç önemli değil. Siz kendinize inandığınız sürece, hayat size her kapıyı açıyor. Yeter ki inanın ve çalışın.