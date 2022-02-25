Doğal güzelliğiyle dikkat çeken oyuncu Hazal Çağlar’dan estetik açıklaması: Çıkan haberlere çok gülüyorum…

-En başa dönersek, nasıl bir çocuktunuz? Şöyle okul yıllarına gitsek aklınıza ilk gelen anınız ne olur?

Ben açıkçası çok inek bir öğrenciydim. İlkokul, ortaokul, lise, üniversite her zaman en iyi notları alan öğretmenlerinin parmakla gösterdiği, o en önde oturan öğrenci.

Okullarımı hep birincilikle bitirdim. Çok güzel bir eğitim hayatım oldu.