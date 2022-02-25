Doğal güzelliğiyle dikkat çeken oyuncu Hazal Çağlar’dan estetik açıklaması: Çıkan haberlere çok gülüyorum…

-Nasılsınız, hayat nasıl gidiyor? Set dışında zamanınızı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Hayatımın en güzel en verimli dönemlerinden birini yaşıyorum. Bu yüzden fazlasıyla mutluyum diyebilirim. Bunun dışında yoğun bir set programım var, çok fazla boşluklarım olmuyor açıkçası. Olduğu zamanlarda da aileme, arkadaşlarıma vakit ayırıyorum. Bazen ufak kaçamak, tatiller yapıyorum. Böyle geçiyor zaman.
-Son dönemin en gözde genç oyuncularından olmanızı neye bağlıyorsunuz?
Bana kalırsa insanlar artık yeni yüzler görmek istiyor, yeni tarzlara, yeni oyunculuklara şahit olmak istiyor. Ben de çok güzel yazılmış bir hikayede, çok gerçek bir karakter olarak çıktım karşılarına. Aslında kendilerini gördüler bende ve bu yüzden daha da çok sevdiler. Benim de istediğim buydu zaten. Birilerine, beni izlerken "sen bensin Hazal" dedirtebilmek. O temiz, gerçek duyguları aktarabilmek.
-Oyuncu olmaya nasıl karar verdiniz? Ailenizin, çevrenizin etkisi oldu mu?
Aslında oyunculuk benim çocukluk hayalimdi. Ama ailem her zaman başka bir bölümde okumamı ve daha stabil bir hayat yaşamamı istedi. Ben de onları kırmamak adına kendi hayallerimden çok, onların hayallerini gerçekleştirmeye çalıştım. Ama mutlu olmadım. Her şeyim vardı ama yine de eksik hissediyordum kendimi. Bunun asıl nedenini anladığım anda her şeyi bırakıp hayallerime geri döndüm. Menajerim Hasan Güngör ve ablam dışında aslında çok fazla destekçim olmadı bu süreçte. Ama inanın hiç önemli değil. Siz kendinize inandığınız sürece, hayat size her kapıyı açıyor. Yeter ki inanın ve çalışın.
-En başa dönersek, nasıl bir çocuktunuz? Şöyle okul yıllarına gitsek aklınıza ilk gelen anınız ne olur?
Ben açıkçası çok inek bir öğrenciydim. İlkokul, ortaokul, lise, üniversite her zaman en iyi notları alan öğretmenlerinin parmakla gösterdiği, o en önde oturan öğrenci.
Okullarımı hep birincilikle bitirdim. Çok güzel bir eğitim hayatım oldu.
Okulun popüler ve zeki kızı olarak her zaman bir havam oldu diyebilirim. E ben de bunu biraz kullandım tabi 😄
Lisede, dershanedeki coğrafya hocama aşıktım. Hiç unutmuyorum piyasadaki tüm coğrafya kitaplarını alıp testlerini çözmüştüm. Sırf etütlere katılabilmek için. Birde okulda arkadaşlarımı kurtarmak için sınav kâğıtlarıyla oynamışlığım çoktur. Canım öğretmenlerim inşallah beni affedersiniz.
-Gönül Dağı dizisinde hayat verdiğiniz Asuman ile adeta gönülleri fethettiniz. Asuman ile benzer yanlarınız var mı?
Asuman aslında Hazal'ın eski hali diyebilirim. Asuman türkü söylemek isteyen hayalleri olan bir kızdı ama babası hiçbir zaman izin vermedi. Bu yüzden başka bir hayat seçti. Babasının istediği, uygun gördüğü hayatı. Bende aynısını yaptım. Bazen bu sahneleri çekerken sahnede olduğumu unutup yaşadıklarımı düşündüğüm çok olmuştur. Asuman'dan tek farkım aslında ondan daha cesaretli oluşum. Ben bir yerde karar verdim ve kendi hayatımı elime almaktan kendi kararlarımı vermekten korkmadım.
-Kariyerinizin başlarında yer aldığınız dizi ile çok iyi bir çıkış yakaladınız. Geri dönüşler nasıl? Mutlu musunuz?
Çok mutluyum. Gerçekten inanılmaz geri dönüşler alıyorum, hem halkımızdan hem sektördeki insanlardan. Ne diyebilirim ki kurduğum hayalin tam içindeyim. Bu benim hayatım. Hayatımdaki en önemli şey. İnsanın, hayalini yaşaması kadar güzel başka bir şey yok dünyada
-Dizinin sosyal medyada büyük bir fan kitlesi var. Sizi en mutlu eden yorumlar hangileri?
Dış görünüşümle ve oyunculuğumla ilgili çok fazla yorum alıyorum. Ama en mutlu olduğum yorumlar büyük bir sahneden sonra insanların ilk dizim olmasına rağmen oyunculuğumla ilgili yazdıkları o güzel yazılar. O kadar mutlu oluyorum ki. Bu bana hayatın, "doğru yoldasın asla pes etme" deme şekli sanki.
-Son günlerde oyunculuğunuzun yanı sıra sesinizin güzelliğiyle de ilgi odağı oldunuz. Kariyer planlarınızın arasında müzik nerede?
Ben Erzincanlı bir ailenin kızıyım. Türkülere olan aşkım aileden geliyor aslında. İşim açısından baktığımızda da müzik benim için büyük bir avantaj. Asuman olmamı da sağlayan en önemli etken buydu zaten. Kendimi müzik konusunda daha da çok geliştirmek istiyorum. Planlarım arasında bazı eğitimleri almak var. Bunun dışında, eğlenmek için belki bir YouTube kanalı açarım. Ama şimdilik hepsi bir plan.
-Son dönemde yıkılmaya başlanan oyunculuktaki güzellik tabuları hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Oyuncu çok güzel ya da yakışıklı olmalı mı? Asıl kıstas size göre ne?
Biz podyumda yürüyen insanlar değiliz. Bu yüzden oyunculuk=güzellik demek değil benim için. Ama kabul etmemiz gerekiyor ki ülkemizde güzel olmak, oyuncu olarak bir yerlere gelmek için büyük bir gereklilik taşıyor. Ama kendi adıma konuşmam gerekirse güzellik algısı bana bazı kapıları açabilir ama ben sadece bununla var olmak istemiyorum. Bu yüzden her duyguyu en iyi şekilde yansıtmaya güzel görünmeye değil, gerçek hissettirmeye çalışmak en önemli önceliklerimden biri.
-Estetiğe nasıl bakıyorsunuz? Sizce estetik yaptırmak, eleştiri malzemesi olabilecek bir konu mu?
Kesinlikle eleştiri malzemesi olacak bir konu değil bence. İnsanları bu şekilde yaralamaya çalışmak bana çok acımasızca geliyor. Bu arada adım duyulmaya başladıkça beni de buradan vurmaya başladılar. Çocukken çekildiğim ya da ergenlik yaşlarımda çekildiğim fotoğrafları alıp bir sürü estetik operasyon geçirmişim gibi yayınlamışlar. Beni etkilemedi aksine çok güldüm bu haberlere. Henüz bir operasyon geçirmedim ama eğer ihtiyaç duyarsam estetik yaptırabilirim. Buna karşı değilim.
-Gelecekle ilgili nasıl hayalleriniz var? Şan, şöhret sizin için ne anlama geliyor?
Ün bizim mesleğimizin bir getirisi bir sonucu zaten. Bundan kaçış yok. Şan, şöhret benim için önemsiz diyemem. Eğer gelmek istediğim bir nokta varsa ve oraya çıkacaksam şan, şöhret bana bu yolda eşlik edecek. Önemli olan bu şöhreti ne şekilde elde ettiğimiz bence. Her zaman işimle anılmak bu şekilde adımı duyurmak için elimden geleni yapacağım bu yüzden.
-Kendinizi şımartmak istediğinizde ne yaparsınız?
Bazen cilt bakımına giderim sonra kendime bir kahve ısmarlarım. Bazen güzel bir masaj, huzurlu bir saat dilimi. Bazen de uzaklaşırım. İki günlük bir tatile çıkarım. O an tam olarak neye ihtiyacım olduğuyla alakalı aslında.
-Bir erkekte sizi en çok ne etkiler?
Düşünceli, ilgili, alakalı bir erkek benim için en yakışıklı erkektir. Dürüstlük ve bunun zamanla getirdiği güven duygusu da çok önemli tabi. Bunun dışında ben dış görünüşe çok önem veren biri değilim. Bana göre duruştur insanı güzel gösteren. Bir erkeğin, biraz ağır bir duruşunun olması benim için önemli kriterlerden biri.