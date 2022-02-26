Haydar Dümen’in sır gibi sakladığı çocukları Gaye Dümen ile Ali Alp Dümen harekete geçti! Milyonluk miras davasında sular durulmuyor!

Emek'in babasını son yolculuğa uğurlama hakkı vardı, helalleşme hakkı vardı. Belki de soğuk morg odasında babasına sarılıp olası bir vedalaşma hakkı vardı. Bunun kararını Emek verirdi elbette ama olmadı. Bu insanlık suçudur! Bu ahlaksızlıktır ! Bu utanmazlıktır! Bu terbiyesizliktir! Bu; mayası bozuk bir şahsın veya şahısların, DNA'larının ne denli bozuk ve kokuşmuş olduğunun kanıtıdır."