Oyunculuk yapma isteği tüm hayatını değiştirdi

Ünlü oyuncu Ayşegül Cengiz , rol aldığı projelerle adından söz ettiriyor. Ancak Cengiz'in tek mesleği oyunculuk değil. Cengiz'in aynı zamanda doktorluk yaptığı ortaya çıktı. Yıllar önce rol aldığı Merhamet dizisiyle adını duyuran Cengiz, birçok dizi ve tiyatro oyununda izleyici ile buluşmanın yanı sıra Kıyıya Vuran adlı bir kitap da kaleme aldı.Doktorluk ve oyunculuğu bir arada yürüttüğünü söyleyen oyuncu, "Hekimlik hayatımın belli bir döneminde, iki mesleği birlikte yapmaya karar verdim diyebilirim. Oyunculuk hikayem Çapa Tıp Fakültesi 'nde öğrenciyken başladı. Fakültenin tiyatro kolunda tiyatroyla tanıştım. Her yıl oyun çıkaran iyi bir üniversite topluluğuyduk. Orada tiyatroya dair ve kolektif çalışmaya dair çok şey öğrendim. Tıp Fakültesi 'nden mezun olduktan sonra oyunculuğa devam etmek istedim ancak uzmanlık eğitimi aldığım asistanlık yıllarımda bu mümkün değildi, çok yoğun bir tempoda çalışıyordum çünkü. Aile hekimi uzmanı olduktan sonra ise ilk fırsatta profesyonel oyunculuk eğitimi almaya başladım. Oyunculuk ve sanat eğitimi aldım. Böylece profesyonel oyunculuk serüveni başlamış oldu benim için. İki mesleği beraber yapmaya başladığım süreç bu döneme denk geliyor" dedi.Özel bir hastanede aile hekimi uzmanı olarak çalışan oyuncu, hastalarıyla değişik diyaloglar yaşadığını da anlattı: "Hastanemizin hastaları bana alıştılar artık. Ama ilk karşılaşma her zaman çok şaşırtıcı oluyor doğal olarak. Çoğu ya oynadığım bir televizyon dizisini ya da tiyatro oyununu izlemiş oluyor. Sanattan oyunculuktan konuşup sohbet edebiliyoruz vizitlerde. Hasta ve hasta yakınlarıyla aramda yeni ve başka bir boyut açılıyor kendiliğinden. İnsanın ruhunu okşayan bir sevgi ve heyecanla karşılaştığımı söyleyebilirim." Çekimler sırasında oyuncu arkadaşlarına da destek olan ünlü oyuncu, "Nöbet usülü çalıştığım için rutin hasta takibi yapmıyorum. Bu nedenle nöbet dışındaki zamanda hastalar beni aramıyor. Ama tıbbi bir meseleyi sormak için arayan çok danışanım oluyor elbette. Bazen sete, bazen tiyatro provasına denk gelebiliyor. Her zaman elimden gelen desteği veriyorum tabii ki. Sette ya da tiyatroda birlikte çalıştığım arkadaşlarım da pek çok sorunlarını danışırlar bana ve bu beni gerçekten mutlu eder. Hekimlik böyle bir meslek. Her zaman her yerde ve her koşulda insanlara yardım etmek hekimlik mesleğinin ayrılmaz bir parçası" dedi.Hekimlikle birlikte oyunculuk yapmaya karar vermesiyle tüm hayatının değiştiğini anlatan Cengiz, "Hayatımın tüm akışını değiştiren bu karar 2004 yılına denk geliyor. Bu dönemden itibaren her iki mesleği bir arada yürütebileceğim şekilde yeniden organize ettim hayatımı. Her iki meslek de birbirini beslemeye devam etti yıllar içinde. Hekim olarak sanattan, oyunculuk yaparken hekimlik deneyimimden her zaman fayda gördüm. Farklı disiplinlerle ilgilenmek zihninizde hep yeni aralıklar keşfetmenize ve hayata başka bakmanıza yarıyor. Zaman zaman yoğun bir tempoda çalışsam da bu ikili hayat beni hep dengede tuttu kanaatindeyim" dedi.Rol aldığı projelerden sonra sokakta insanlarla ilginç anılar biriktirdiğini anlatan Cengiz, "Kocasından şiddet gören bir karakteri canlandırmıştım. İzleyici beni görünce tepkisini bir şekilde ifade etme çabasına giriyordu. Bu alenen bir kurmaca hikaye de olsa izleyiciler sokakta beni görünce hislerini benimle paylaşarak rahatlıyordu sanki. Çok fazla şiddet hikayesi dinledim o zaman. Pek çok kadınla dertleştim. Benim için çok özel bir dönemdir" diye konuştu.