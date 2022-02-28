Halil Sezai’nin konserdeki sözlerine yeni soruşturma! Savcılıkta ifade verdi, yine kabul etmedi!

Hem sosyal medyada hem de sahne aldığı mekanda 'Yine olsa yine döverim' şeklinde konuşan Sezai hakkında, skandal sözleri sonrası 'Tehdit'' ve 'Hakaret' suçlarından yeni bir soruşturma açılmıştı. Hüseyin Meriç, avukatı aracılığı ile İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği suç duyurusu dilekçesinde Halil Sezai'nin cezalandırılmasını istemişti.