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Giriş Tarihi: 28.2.2022 15:19 Son Güncelleme: 28.2.2022 15:35

Halil Sezai’nin konserdeki sözlerine yeni soruşturma! Savcılıkta ifade verdi, yine kabul etmedi!

SEDA NUR GÜNAYDIN SEDA NUR GÜNAYDIN
Halil Sezai’nin konserdeki sözlerine yeni soruşturma! Savcılıkta ifade verdi, yine kabul etmedi!

Komşusu Hüseyin Meriç’i darp edip hapis cezası alan ve konserinde ‘Tekrar olsa tekrar döverim’ sözlerinin ardından hakkında yeniden soruşturma başlatılan şarkıcı Halil Sezai bugün ifade vermek için adliyeye geldi. Savcılıktaki ifadesinde suçlamaları kabul etmeyen ünlü şarkıcı, ‘Seyircilerimle sohbet ettim’ dedi. Sezai hakkındaki soruşturmanın akıbeti merak edilirken çıkışta basın mensuplarına açıklama yapan Sezai’nin şaşırtmacalı cevabı ise dikkat çekti.

Tuzla'da 68 yaşındaki komşusu Hüseyin Meriç'in darp edip tutuklanan ve "pişmanım" savunmasıya 1 yıl 11 ay 17 gün hapse çarptırılan şarkıcı Halil Sezai, tahliyesiyle birlikte yeni bir olaya imza atmıştı.

Hem sosyal medyada hem de sahne aldığı mekanda 'Yine olsa yine döverim' şeklinde konuşan Sezai hakkında, skandal sözleri sonrası 'Tehdit'' ve 'Hakaret' suçlarından yeni bir soruşturma açılmıştı. Hüseyin Meriç, avukatı aracılığı ile İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği suç duyurusu dilekçesinde Halil Sezai'nin cezalandırılmasını istemişti.

'SEYİRCİLERLE SOHBET ETMİŞTİM'

Avukatı eşliğinde İstanbul Anadolu Adliyesi'ne gelen şüpheli sıfatındaki Halil Sezai, bugün savcılığa ifade verdi. İfadesinde üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini belirten Halil Sezai, 'Ben kimseye hakaret etmedim. Konserim sırasında seyircilerle sohbet eşliğinde konuştum. Sohbetimde kimseye kasıtlı şekilde hakaret etmedim' şeklinde konuştu.

ÜNLÜ SANATÇIDAN ŞAŞIRTMACALI CEVAP

İfadesinin ardından basın mensuplarına konuşan Halil Sezai, savcılığa gelme sebebinin klibinde sarfettiği sözler olduğunu iddia ederken, ünlü sanatçı hakkında 'Hakaret' ve 'Tehdit' suçlarından açılan soruşturma devam ediyor.

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Halil Sezai’nin konserdeki sözlerine yeni soruşturma! Savcılıkta ifade verdi, yine kabul etmedi!
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