Halil Sezai’nin konserdeki sözlerine yeni soruşturma! Savcılıkta ifade verdi, yine kabul etmedi!

Tuzla'da 68 yaşındaki komşusu Hüseyin Meriç'in darp edip tutuklanan ve "pişmanım" savunmasıya 1 yıl 11 ay 17 gün hapse çarptırılan şarkıcı Halil Sezai, tahliyesiyle birlikte yeni bir olaya imza atmıştı.
Hem sosyal medyada hem de sahne aldığı mekanda 'Yine olsa yine döverim' şeklinde konuşan Sezai hakkında, skandal sözleri sonrası 'Tehdit'' ve 'Hakaret' suçlarından yeni bir soruşturma açılmıştı. Hüseyin Meriç, avukatı aracılığı ile İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği suç duyurusu dilekçesinde Halil Sezai'nin cezalandırılmasını istemişti.
'SEYİRCİLERLE SOHBET ETMİŞTİM'
Avukatı eşliğinde İstanbul Anadolu Adliyesi'ne gelen şüpheli sıfatındaki Halil Sezai, bugün savcılığa ifade verdi. İfadesinde üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini belirten Halil Sezai, 'Ben kimseye hakaret etmedim. Konserim sırasında seyircilerle sohbet eşliğinde konuştum. Sohbetimde kimseye kasıtlı şekilde hakaret etmedim' şeklinde konuştu.