Hülya Avşar: Ben normal değilim yalnızlığı seviyorum

Ünlü sanatçı Hülya Avşar
, geçtiğimiz akşam Maslak
'ta bir mekanda sahneye çıktı. Geçtiğimiz haftalarda 12 yıl aradan sonra yeni bir aşka yelken açan ve iş adamı Cemal Güzelci
ile fotoğrafları GÜNAYDIN
'da yayınlanan Avşar kızı, sahne sonrası aşk hayatı hakkında konuştu. Ünlü sanatçı, Güzelci
ile ilişkisine dair sorular soran muhabirlere "Tek bir kelime söyleyeceğim, hayatımda kimse yok" diyerek şöyle devam etti: "Kendisi çok sevdiğim bir arkadaşım, çok düzgün, çok şeker ama şu anda yok. Ben anladım ki yalnızlık çok keyifli, ben normal değilim.
Ben yalnızlıktan vazgeçemediğimi anladım, bunun dışında her şey güzel." Avşar, "İlişkinizi siz de yalanlamadınız. Acaba aşka dönüşecekken uyuşamadınız mı?" diye soran gazetecilere esprili bir karşılık verdi: "Bende anormallik olduğu kesin ama dediğiniz gibi oldu, uyuşamadık. Bu arada, 'Beni yalnız görmeye alışın' deyip yarın başka fotoğraflarım çıkıyormuş, bu sefer kaçıp giderim buradan."
'ÖNEMLİ OLAN TEK TAŞ DEĞİL MUTLULUK'
Avşar parmağındaki yüzükle ilgili ise "Ben her şeyi tek başıma ve yalnız yapmaya alıştığım için kendim aldım" dedi. Muhabirlerin "Belki bir gün biri tek taşı ile gelir karşınıza" demesi üzerine de "Var zaten tek taşım, ne yapayım. Hiç oralarda değilim, alsa ne olacak? Takıyorsun parmağına, çıkarıyorsun geri takıyorsun, ne oluyor? Önemli olan mutluluk" diyerek evinin yolunu tuttu.