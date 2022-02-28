Sosyetede ’önce bebek sonra nikah’ modası hiç bitmeyecek… Dila Tarkan hamile mi?

Sosyetedeki dedikoduya göre, sosyetenin genç temsilcilerinden Dila Tarkan ile Dağhan Doğruer de bu modaya uymuş.
Dila Tarkan, iki yıldır flört ettiği sevgilisi Dağhan Doğruer'den, Sevgililer Günü için gittikleri Miami'de evlilik teklifi almıştı.
Geçen hafta Miami'den dönen aşıklar, arayı hiç açmadan cuma günü kız tarafının evinde nişan yüzüklerini taktı. Dedikodunun sebebi de işte bu nişan.
Evlilik teklifinin ardından hemen nişan yüzüklerini takmaları, fotoğraflarda Dila Tarkan'ın hafif göbeğinin çıktığının görünmesi ve çiftin düğün için aceleci davranacağı duyumlarını sosyete, Dila Tarkan'ın hamile olduğuna yormuş durumda.
Bu dedikodu doğru çıkar mı bilmiyorum ama birbirlerine çok yakıştırdığım Dila Tarkan ile Dağhan Doğruer'e şimdiden ömür boyu mutluluklar diliyorum.