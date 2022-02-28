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Giriş Tarihi: 28.2.2022 07:29 Son Güncelleme: 28.2.2022 07:41

Sosyetede 'önce bebek sonra nikah' modası hiç bitmeyecek… Dila Tarkan hamile mi?

BÜLENT CANKURT BÜLENT CANKURT
Sosyetede ’önce bebek sonra nikah’ modası hiç bitmeyecek… Dila Tarkan hamile mi?

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Dila Tarkan, geçtiğimiz haftalarda sevgilisi Dağhan Doğruer'den evlilik teklifi almıştı. Mutluluklarını nikahla taçlandırmaya karar veren ünlü çift, birkaç gün önce nişanlandı. Son birkaç gündür sosyete, yine bir 'önce bebek sonra nikah' dedikodusunu diline dolamış durumda! Sosyetedeki dedikoduya göre, sosyetenin genç temsilcilerinden Dila Tarkan ile Dağhan Doğruer de bu modaya uymuş. Günaydın köşe yazarı Bülent Cankurt, bugünkü yazısında Dila Tarkan ile Dağhan Doğruer’i kaleme aldı. İşte o yazı…

Sosyetede, 'önce bebek sonra nikah' modası hiç bitmeyecek sanırım. Son birkaç gündür sosyete, yine bir 'önce bebek sonra nikah' dedikodusunu diline dolamış durumda!

Sosyetedeki dedikoduya göre, sosyetenin genç temsilcilerinden Dila Tarkan ile Dağhan Doğruer de bu modaya uymuş.

Dila Tarkan, iki yıldır flört ettiği sevgilisi Dağhan Doğruer'den, Sevgililer Günü için gittikleri Miami'de evlilik teklifi almıştı.

Geçen hafta Miami'den dönen aşıklar, arayı hiç açmadan cuma günü kız tarafının evinde nişan yüzüklerini taktı. Dedikodunun sebebi de işte bu nişan.

Evlilik teklifinin ardından hemen nişan yüzüklerini takmaları, fotoğraflarda Dila Tarkan'ın hafif göbeğinin çıktığının görünmesi ve çiftin düğün için aceleci davranacağı duyumlarını sosyete, Dila Tarkan'ın hamile olduğuna yormuş durumda.

Bu dedikodu doğru çıkar mı bilmiyorum ama birbirlerine çok yakıştırdığım Dila Tarkan ile Dağhan Doğruer'e şimdiden ömür boyu mutluluklar diliyorum.

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Sosyetede 'önce bebek sonra nikah' modası hiç bitmeyecek… Dila Tarkan hamile mi?
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