Feci kazada genç yaşta can veren Kerim Tekin ile ilgili yıllar sonra ortaya çıkan acı gerçek!

'Ben Trafik kazası yapacağım' derdi o hep. 'Ben ölürsem belki çok satar...' falan diyordu. 'Ya sen yaşa da çok satsın, öyler şey mi olur' derdik biz de.

Onun kısmetiymiş. Nur içinde uyusun inşallah. Annesinin yanında gittiğimde 'Oğluma neden böyle bi şarkı yaptın?' dedi. 'Annem ben nerden bilirim, karbeyaz derken ben onun ruhunu anlatmışım meğer...' dedim.