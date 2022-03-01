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Giriş Tarihi: 1.3.2022 06:57 Son Güncelleme: 1.3.2022 07:42

Patlamış mısır değil Serkan Kaya promosyonu!

ÖMER KARAHAN ÖMER KARAHAN
Patlamış mısır değil Serkan Kaya promosyonu!

Sinemalarda, marketlerde ya da AVM’lerde rastlanan promosyon dönemi müzik dünyasında da başladı! Serkan Kaya’nın Ankara konseri için bir bilet alana, bir bilet bedava veriliyor. Sanatçının kendisi de duyuruyu sosyal medya hesabından paylaştı ama sektörde bu promosyon farklı yorumlandı. Serkan Kaya’nın yeterince ilgi görmediği ve salonu dolduramadığı için böyle bir yola başvurduğu iddia ediliyor. Arabeskin yıldızına patlamış mısır muamelesi yapmak kimin aklına geldi acaba? Günaydın köşe yazarı Ömer Karahan bugünkü yazısında Serkan Kaya’yı kaleme aldı. İşte o yazı…

Sinemalarda çok olurdu; '1 bilet alana 1 bilet bedava' gibi kampanyalar... Özellikle iş yapılmayan hafta içi günlerinde salonu ayakta tutmak için bir satış stratejisi olarak belirlenirdi.

Veya film öncesi patlamış mısır satışlarında olurdu böyle kampanyalar... Pandemi döneminde ise sinemaların kapatılıp açılma sürecinden olsa gerek uzun süredir karşıma çıkmıyordu bu tip çalışmalar derken...

Instagram'da karşıma çıktı 1+1 promosyon satış modeli... Hem de çok şaşırdığım bir isimde gördüm bunu...

Serkan Kaya, 6 Mart Pazar günü Ankara'da konser verecekmiş ve konser için 1 bilet alana 1 bilet hediye kampanyası uygulanıyormuş. Yahu arabesk müzikte zirvede olduğu yazılıp çizilen Serkan Kaya gibi bir ismin böyle bitik bir projede yer alması doğru mu?

Sanatçının marka değerini hiçe sayan bu duruma nasıl müsaade edilebildi anlamak mümkün değil...

Bir de Serkan Kaya bunu sosyal medya hesaplarında övünç kaynağıymış gibi paylaşıyor.

1+1'i gören herkes şunu net görebilir; demek ki biletler satılmadı, salon dolmadı, o zaman böyle bir strateji sergileyelim...

Uzun yıllar arabeskte lider kalma projesi olarak yönetilen bir markayı, patlamış mısır ile aynı kadere sürüklemek gerçekten anlaşılabilecek bir durum değil...

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Patlamış mısır değil Serkan Kaya promosyonu!
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