Patlamış mısır değil Serkan Kaya promosyonu!

Serkan Kaya, 6 Mart Pazar günü Ankara'da konser verecekmiş ve konser için 1 bilet alana 1 bilet hediye kampanyası uygulanıyormuş. Yahu arabesk müzikte zirvede olduğu yazılıp çizilen Serkan Kaya gibi bir ismin böyle bitik bir projede yer alması doğru mu?