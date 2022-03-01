Patlamış mısır değil Serkan Kaya promosyonu!

Sinemalarda çok olurdu; '1 bilet alana 1 bilet bedava' gibi kampanyalar... Özellikle iş yapılmayan hafta içi günlerinde salonu ayakta tutmak için bir satış stratejisi olarak belirlenirdi.
Veya film öncesi patlamış mısır satışlarında olurdu böyle kampanyalar... Pandemi döneminde ise sinemaların kapatılıp açılma sürecinden olsa gerek uzun süredir karşıma çıkmıyordu bu tip çalışmalar derken...
Instagram'da karşıma çıktı 1+1 promosyon satış modeli... Hem de çok şaşırdığım bir isimde gördüm bunu...
Serkan Kaya, 6 Mart Pazar günü Ankara'da konser verecekmiş ve konser için 1 bilet alana 1 bilet hediye kampanyası uygulanıyormuş. Yahu arabesk müzikte zirvede olduğu yazılıp çizilen Serkan Kaya gibi bir ismin böyle bitik bir projede yer alması doğru mu?
Sanatçının marka değerini hiçe sayan bu duruma nasıl müsaade edilebildi anlamak mümkün değil...
Bir de Serkan Kaya bunu sosyal medya hesaplarında övünç kaynağıymış gibi paylaşıyor.