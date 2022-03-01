Şarkıcı Hadise’nin sapığı durmak bilmiyor! Hedefte bu kez kardeşi Derya Açıkgöz var

Ünlü şarkıcı Hadise'yi uzun zamandır cinsel içerikli mesaj ve mektuplarla tehdit eden 49 yaşındaki Ümit S.'ye 6 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı. Şarkıcının "Beni sürekli takip ediyor. 'Korkma seni kimseye yar etmeyeceğim.