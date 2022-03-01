Şarkıcı Hadise’nin sapığı durmak bilmiyor! Hedefte bu kez kardeşi Derya Açıkgöz var

Sen benim tek aşkımsın' diye mesajlar atıyor' dediği tacizci hayran 3 bin 300 TL'lik adli para cezasına çarptırıldı.
O saplantılı hayranın Hadise'nin modacı kız kardeşi Derya Açıkgöz'e de aynı şekilde taciz mesajları attığı ortaya çıktı. Ümit S., sosyal medya üzerinden Derya Açıkgöz'e "Buluşacağız, bu ilişki kor gibi yanacak. İnci tanem bekle beni.
Doğum günün bana geldiğin gündür, hasret ateşinin söndüğü gündür" şeklinde mesajlar gönderdi.
Bunun üzerine ünlü şarkıcının kız kardeşi, Av. Dr. Hakan Öncel aracılığıyla Ümit S. hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Soruşturma kapsamında ifadesi alınan saplantılı hayran Hadise ve kız kardeşine 10 yıldır hayran olduğunu ve mesajları kabul ettiğini belirterek "Bir haftadır mesaj atmıyorum.
Rahatsız etmiyorum, pişmanım" dedi. Taciz mesajlarına bir hafta ara veren Ümit S. hakkında iddianame düzenlendi. Sapığın cinsel taciz, kişilerin huzur ve sükunetini bozma suçundan 5 yıl 6 aya kadar hapsi isteniyor.