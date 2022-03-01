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Giriş Tarihi: 1.3.2022 06:57 Son Güncelleme: 1.3.2022 07:00

Şarkıcı Hadise’nin sapığı durmak bilmiyor! Hedefte bu kez kardeşi Derya Açıkgöz var

DENİZ YUSUFOĞLU DENİZ YUSUFOĞLU
Şarkıcı Hadise’nin sapığı durmak bilmiyor! Hedefte bu kez kardeşi Derya Açıkgöz var

Hadise’nin saplantılı hayranı, bu kez de şarkıcının kız kardeşi Derya Açıkgöz’e taciz mesajları atmaktan yargılanıyor. Modacı kız kardeşe “Bu ilişki kor gibi yanacak” diye mesaj atan Ümit. S. hakkında 5 yıl 6 ay hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi

Ünlü şarkıcı Hadise'yi uzun zamandır cinsel içerikli mesaj ve mektuplarla tehdit eden 49 yaşındaki Ümit S.'ye 6 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı. Şarkıcının "Beni sürekli takip ediyor. 'Korkma seni kimseye yar etmeyeceğim.

Sen benim tek aşkımsın' diye mesajlar atıyor' dediği tacizci hayran 3 bin 300 TL'lik adli para cezasına çarptırıldı.

O saplantılı hayranın Hadise'nin modacı kız kardeşi Derya Açıkgöz'e de aynı şekilde taciz mesajları attığı ortaya çıktı. Ümit S., sosyal medya üzerinden Derya Açıkgöz'e "Buluşacağız, bu ilişki kor gibi yanacak. İnci tanem bekle beni.

Doğum günün bana geldiğin gündür, hasret ateşinin söndüğü gündür" şeklinde mesajlar gönderdi.

Bunun üzerine ünlü şarkıcının kız kardeşi, Av. Dr. Hakan Öncel aracılığıyla Ümit S. hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Soruşturma kapsamında ifadesi alınan saplantılı hayran Hadise ve kız kardeşine 10 yıldır hayran olduğunu ve mesajları kabul ettiğini belirterek "Bir haftadır mesaj atmıyorum.

Rahatsız etmiyorum, pişmanım" dedi. Taciz mesajlarına bir hafta ara veren Ümit S. hakkında iddianame düzenlendi. Sapığın cinsel taciz, kişilerin huzur ve sükunetini bozma suçundan 5 yıl 6 aya kadar hapsi isteniyor.

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Şarkıcı Hadise’nin sapığı durmak bilmiyor! Hedefte bu kez kardeşi Derya Açıkgöz var
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