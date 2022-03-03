Müslüm babanın ’mutlu ol yeter’ albümü davalık oldu!

ÖDEME YAPILMADI

Orhan Akdeniz, 41 yıl önce piyasaya sürülen albümün YouTube ve benzeri olmak üzere toplamda 36 platformda yayınladığını, milyonlarca dinlendiğini ve 2017'den itibaren buradan elde edilen gelirden kendisine herhangi bir ödeme yapılmadığı iddia etti.