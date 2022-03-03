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Giriş Tarihi: 3.3.2022 08:27 Son Güncelleme: 3.3.2022 08:38

Müslüm babanın 'mutlu ol yeter' albümü davalık oldu!

DENİZ YUSUFOĞLU DENİZ YUSUFOĞLU
Müslüm babanın ’mutlu ol yeter’ albümü davalık oldu!

Ünlü Besteci Orhan Akdeniz, merhum sanatçı Müslüm Gürses'in 1981 yapımı 'Mutlu Ol Yeter' albümünün dijital ortamdan elde edilen gelirini yüzde 50'sini almak için Burhan Bayar ile 2017'de anlaşma imzaladı. İddiaya göre Bayar, YouTube ve benzeri platformlardan elde edilen geliri Akdeniz'e vermedi. Orhan Akdeniz kendisine 5 yıldır ödeme yapılmadığı için mahkemeye başvurdu.

Ünlü Besteci Orhan Akdeniz, Merhum Müslüm Gürses'in 1981 yapımı 'Mutlu ol yeter' albümünde yer alan söz ve müziği kendisine ait 'Umut yoksulun ekmeği, Gökyüzü, Dünyanın kavgası' isimli parçalar için Burhan Bayar'ın sahibi olduğu Bayar Müzik şirketi ile 2017 yılında anlaşma sağladı.

Anlaşmaya göre 'Mutlu ol yeter' albümünün dijital gelirlerinin yüzde 50'sini besteci Akdeniz alacaktı.

ÖDEME YAPILMADI

Orhan Akdeniz, 41 yıl önce piyasaya sürülen albümün YouTube ve benzeri olmak üzere toplamda 36 platformda yayınladığını, milyonlarca dinlendiğini ve 2017'den itibaren buradan elde edilen gelirden kendisine herhangi bir ödeme yapılmadığı iddia etti.

SAVCILIĞA VERDİ

Avukatı aracılığıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına başvuran Akdeniz, 'Yapılan anlaşma doğrultusunda hakkım olan tarafıma verilmedi' diyerek Burhan Bayar ve Bayar Müzik şirketi hakkında suç duyurusunda bulundu. Savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.

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Müslüm babanın 'mutlu ol yeter' albümü davalık oldu!
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