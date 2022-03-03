Müslüm babanın ’mutlu ol yeter’ albümü davalık oldu!

Ünlü Besteci Orhan Akdeniz, Merhum Müslüm Gürses'in 1981 yapımı 'Mutlu ol yeter' albümünde yer alan söz ve müziği kendisine ait 'Umut yoksulun ekmeği, Gökyüzü, Dünyanın kavgası' isimli parçalar için Burhan Bayar'ın sahibi olduğu Bayar Müzik şirketi ile 2017 yılında anlaşma sağladı.
Anlaşmaya göre 'Mutlu ol yeter' albümünün dijital gelirlerinin yüzde 50'sini besteci Akdeniz alacaktı.
ÖDEME YAPILMADI
Orhan Akdeniz, 41 yıl önce piyasaya sürülen albümün YouTube ve benzeri olmak üzere toplamda 36 platformda yayınladığını, milyonlarca dinlendiğini ve 2017'den itibaren buradan elde edilen gelirden kendisine herhangi bir ödeme yapılmadığı iddia etti.