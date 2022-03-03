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Giriş Tarihi: 3.3.2022

Sapığı tacize devam etti, ikinci kez dava açtı

DENİZ YUSUFOĞLU DENİZ YUSUFOĞLU
Sapığı tacize devam etti, ikinci kez dava açtı
Çiğdem Batur, sosyal medyada kendisini rahatsız eden Erdinç B. adlı kişiden şikayetçi olmuştu. Ceza alan Erdinç B., tacizlerine devam etti. "Deniz bakışlı yarim" diye mesajlar atan Erdinç B., Batur'un kadın cinayetiyle ilgili paylaştığı bir haberin altına "Bugün sessiz kalırsan yarın sana da cehennemi yaşatırlar" yorumunu yaptı. Ardından da oyuncuya silah görselleri gönderdi. "Ceza alması için mücadele edeceğim" diyen oyuncu, savcılığa başvurdu, Erdinç B.'ye 4 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
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Sapığı tacize devam etti, ikinci kez dava açtı
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